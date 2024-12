Czy Litwa pójdzie w lewo?

Honorata Adamowicz: Jak odebrała pani nominację do tytułu w plebiscycie „Polak Roku”, organizowanym przez nasz dziennik?Renata Brasel: Szczerze mówiąc byłam bardzo zdziwiona. To zaszczytny fakt, że komisja zaaprobowała moją kandydaturę no i oczywiście, że ktoś mnie zgłosił. To bardzo zobowiązuje. Ja wykonuję tę samą pracę każdego roku. Prowadzenie zespołu...