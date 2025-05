Polsko-litewskie relacje są mocno upolitycznione. Upolitycznione, jeśli tak można powiedzieć, od zawsze. I chyba nie ma innej opcji, żeby było inaczej.

Obecnie temu upolitycznieniu nadano status instytucjonalny. Od blisko trzech dziesięcioleci w obydwu Sejmach i w Senacie RP działa międzyparlamentarna grupa ds. współpracy. W obecnej kadencji w litewskiej części tej grupy zasiada aż 57 posłów z 141, którzy tworzą litewski Sejm. Oprócz aktywności posłów praktycznie w całym okresie od odzyskania niepodległości trwa intensywna współpraca prezydentów i rządów obydwu krajów. Do tego trzeba dodać szeroką współpracę samorządowców.

Ale w obydwu krajach są też osoby, które – jeśli można tak powiedzieć – zawodowo na co dzień dbają o relacje pomiędzy Litwą a Polską. Mam na myśli oczywiście dyplomatów z obydwu krajów. Ich pracę trzeba jednak odróżniać od tej, którą wykonują politycy różnych szczebli.

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” zamieszczamy wywiad z polskim dyplomatą. Apolinary Klonowski rozmawiał z konsulem generalnym RP na Litwie, panem Dariuszem Wiśniewskim. W tym wywiadzie konsul dzieli się wrażeniami z pierwszych miesięcy pełnienia swojej misji na Litwie, ale także własną wizją pracy dyplomaty.

Zachęcając do zapoznania się z rozmową, chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na jedno ze spostrzeżeń doświadczonego polskiego dyplomaty, które chyba jest bardzo ważne dla nas Polaków na Litwie: „Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy – w Polsce, na Litwie, w Kanadzie – musimy stale pytać: co dziś znaczy być Polakiem? Jakie mamy szanse, jakie zagrożenia? Bo jeśli sami sobie na to pytanie nie odpowiemy, rzeczywistość zrobi to za nas. Polskość trzeba chronić, ale też elastycznie dopasowywać – nie po to, by ją rozcieńczać, tylko by ją wzbogacać”.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 19 (52) 10-16/05/2025