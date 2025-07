Polonez – piękna stara nowa tradycja

Polacy na Litwie mieszkają od setek lat. Na przestrzeni wieków zmieniała się pozycja polskiej społeczności. Były wzloty i upadki, ale niemniej każde kolejne pokolenie wnosiło coś nowego w życie społeczne, polityczne, gospodarcze, religijne i kulturowe Litwy.

Dzisiaj na Litwie mieszka nas ok. 200 tys., stanowimy prawie 6 proc. ludności i jesteśmy największą mniejszością narodową. Mimo czasem szorstkich polsko-litewskich relacji bezsprzecznie wnosimy swój wkład w rozwój niepodległej Republiki Litewskiej. W tym również w rozwój kultury, i to nie tylko kultury profesjonalnej.

To już stało się tradycją – od 11 lat maturzyści z polskich szkół w Wilnie na różnych placach zachwycają i zadziwiają mieszkańców i gości stolicy polonezem. W tym roku na placu Katedralnym tańczyło ponad 160 par. Jak zwykle nie mogło przy tym wspaniałym wydarzeniu zabraknąć „Kuriera Wileńskiego”. Zapraszam Czytelników do przeżycia tych chwil za pośrednictwem pióra i obiektywu naszych dziennikarzy, Apolinarego Klonowskiego i Mariana Paluszkiewicza.

Tymczasem to, jak setki młodych Polaków tańczą poloneza na placu Katedralnym, uchwycili też użytkownicy mediów społecznościowych. Pod dziesiątkami filmików z tym wydarzeniem możemy przeczytać komentarze w różnych językach. Oprócz zachwytów („jacy wspaniali”, „zuchy”, „jesteście fantastyczni”, „brawo dla młodzieży i choreografów”) są też niestety inne. Streszczając, sprowadzają się do opinii, że Polacy skopiowali zwyczaj z rosyjskich i białoruskich szkół. Że nie jest to tradycja europejska, litewska.

Cóż, wielu użytkowników internetu czasami grzeszy brakiem wiedzy i złą wolą. Im więc przypominam: polonez to z francuskiego „la danse polonaise”, taniec polski. Jest uszlachetnioną wersją tańców, w tym ludowych, rozpowszechnionych w Polsce od stuleci. Właśnie na balach studniówkowych na ziemiach polskich tańczy się poloneza od początku XIX w. Polonez z okazji zakończenia szkoły to nasza narodowa tradycja, i to od setek lat. Teraz dzięki życzliwości władz Wilna w nowej odsłonie na głównym placu stolicy.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 29 (81) 19-25/07/2025