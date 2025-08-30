Solidarność i wolność

Rozbiory i okupacje w ciągu setek lat zmuszały kolejne pokolenia Polaków do toczenia walk o niepodległość, o wolność swego kraju. Większość naszych niepodległościowych zrywów to była walka z bronią w ręku. Jednak w historii narodu polskiego był jeden wolnościowy zryw, który mocno odróżniał się od innych. Ruch „Solidarności” był działaniem pokojowym. Miał jednak kluczowe znaczenie w obaleniu komunizmu.

W tym roku, 31 sierpnia, mija bardzo ważna rocznica we współczesnej historii Polski. Przed 45 laty zostały podpisane porozumienia sierpniowe. Dały one możliwość zakładania niezależnych samorządnych związków zawodowych. Dzisiaj ten dzień stał się w Polsce świętem państwowym – Dniem Solidarności i Wolności. O walce „Solidarności” o wolność Polski Brenda Mazur rozmawiała z wybitnym polskim historykiem prof. Andrzejem Friszkem. Rozmówca wydania magazynowego dziennika „Kurier Wileński” jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii najnowszej, jest autorem licznych książek, m.in. „Rewolucja Solidarności 1980–1981”.

W tym wydaniu piszemy również o początku roku szkolnego. Autorka naszej stałej rubryki Wychowanie, Anna Pawiłowicz-Janczys, porusza temat tego, co tak naprawdę liczy się na starcie roku szkolnego. Jak pisze, początek roku szkolnego „to moment, który może zadecydować o tonie całego roku – pełnego wyzwań, nadziei, czasem niepokoju, ale też ogromnego potencjału”.

1 września obchodzimy również rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tej tragicznej karcie w historii narodu polskiego poświęcony jest pierwszy z cyklu artykuł dr Ewy Kowalskiej z Instytutu Pamięci Narodowej. Na łamach wydania magazynowego ukażą się biogramy 10 spośród 30 kapłanów, którzy posługiwali Polakom uwięzionym w obozach specjalnych NKWD. Ta dziesiątka „kapelanów katyńskich” była szczególnie związana z Litwą.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 35 (98) 30/08- 05/09/2025