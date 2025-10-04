Zawód zawodów

W najbliższą niedzielę 5 października obchodzimy Dzień Nauczyciela. Święto bardzo ważne, szczególnie dla nas, Polaków na Wileńszczyźnie. Ważne nie tylko z tego powodu, że nauczyciel jest tą osobą, która wspólnie z rodzicami pomaga swoim uczniom wejść na drogę dorosłego życia. Nauczyciel daje wiedzę z różnych dziedzin, wychowuje, wspiera, robi jeszcze wiele innych ważnych rzeczy, które kształtują człowieka, często nadają mu kierunek na całe życie.

Tymczasem na Wileńszczyźnie nauczyciel odgrywa jeszcze jedną niesłychanie ważną rolę. To właśnie przede wszystkim nauczyciele pracujący w polskich szkołach budują polskość. Polska szkoła i jej nauczyciele utrwalają, kształtują, rozbudowują polską świadomość narodową w kolejnych pokoleniach Polaków na Litwie.

Nie mam prawa mówić, że polskość w naszym kraju całkowicie zanikłaby bez polskich szkół i ludzi w nich pracujących. Na pewno nie. Jednak edukacja, począwszy od przedszkola w języku ojczystym, nadaje właśnie jakość naszej świadomości narodowej. Nauczyciele uczą młode pokolenia nie tylko przedmiotów wymaganych przez programy nauczania, ale uczą i też być Polakami – i jednocześnie dobrymi obywatelami państwa litewskiego, które jest naszą Ojczyzną.

Składając najserdeczniejsze życzenia naszym nauczycielom w przededniu ich święta zawodowego, chciałbym polecić artykuł w tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”, którego autorką jest również doświadczona nauczycielka od lat współpracująca z „Kurierem Wileńskim”, Anna Pawiłowicz-Janczys. Jej tekst „Pięć spojrzeń na zawód nauczyciela” to są rozmowy z pięcioma nauczycielami o zawodzie nauczyciela. Pedagodzy w różnym wieku i z różnym doświadczeniu zawodowym dzielą się rozumieniem tego, co znaczy być nauczycielem w dzisiejszych czasach.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 40 (113) 04-10/10/2025