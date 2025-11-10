Kto przeszkadza w osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie?

Podpisanie porozumienia o zawieszeniu ognia w Strefie Gazy traktowane jest jako wielki sukces dyplomatyczny, ale nie należy żywić zbytnich nadziei, że przerodzi się to w trwały pokój. Przede wszystkim dlatego, że jedna ze stron – organizacja terrorystyczna Hamas – jakiekolwiek porozumienia uznaje za zdradę ideałów, a okres zawieszenia broni od pierwszego dnia zaczęła wykorzystywać do tego, żeby na terenie Strefy Gazy dokonywać egzekucje tych jej mieszkańców, którzy występują przeciw ludobójczej ideologii Hamasu. Ta bowiem polega na tym, żeby zlikwidować państwo Izrael, wymordować jego mieszkańców (również muzułmańskich Arabów, mających izraelskie obywatelstwo – których sunniccy fundamentaliści z Hamasu uważają za zdrajców) i na jego terenie ustanowić państwo oparte na prawie szariatu. Hamas jest uznawany za organizację terrorystyczną przez USA i UE.

Pomocą Palestyńczykom zajmuje się Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (w skrócie: UNRWA), która stosuje bardzo szeroką i kontrowersyjną definicję palestyńskich uchodźców, odmienną od standardowej definicji uchodźców. Ta istniejąca od 1949 r. agencja ONZ dysponuje gigantycznymi środkami – prowadzi obozy uchodźców, szkoły i szpitale. Problemem jest, że jest systemowo zinfiltrowana przez ruchy terrorystyczne: wspomniany wyżej Hamas, ale także Islamski Dżihad Palestyny i inne, o podobnym profilu. Co więcej, agencja zdaje się nie widzieć w tym żadnego problemu. Jeden z jej poprzednich przewodniczących, komisarz generalny Peter Hansen, mówił nawet otwarcie w telewizji: „Jestem przekonany, że zatrudniamy członków Hamas [w UNRWA – przyp. red.], nie uważam, żeby to było przestępstwo”. Organizacja pozarządowa UN Watch przygotowała bazę danych pokazującą powiązania pomiędzy terrorystami a przedstawicielami organizacji, można ją znaleźć pod adresem https://unwatch.org/unrwa-terror-network/.

Organizacja, która miała istnieć do 1952 r., ale jej mandat był ciągle przedłużany, jest krytykowana nawet przez swoich byłych kierowników, m.in. byłego komisarza generalnego Jamesa G. Lindsaya, uważającego ją za element problemu, a nie rozwiązania. Z jej finansowania wycofały się m.in. USA, Szwecja i Niderlandy. Obecny mandat UNRWA trwa do 30 czerwca 2026 r.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 45 (128) 08-14/11/2025