O ważnych tradycjach wileńskich i nie tylko

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” dużo piszemy o kulturze. Polskiej kulturze na Litwie. Zarówno o tej współczesnej, jak i tej sprzed stu laty.

Tegoroczna jesień w Wilnie upływa pod znakiem dwóch ważnych dla naszej społeczności jubileuszy: 70-lecia Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” oraz 65-lecia Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie. To dwie perły w koronie współczesnej kultury polskiej na Litwie. Te dwa zespoły łączy ze sobą wiele rzeczy, ale chciałbym tu wymienić tylko dwie. Chyba jednak najważniejsze.

Po pierwsze, niezmiennie oba zespoły wyróżnia wysoki poziom artystyczny. I Teatr „Studio”, i „Wilia” od dziesięcioleci potrafią prezentować na scenie klasę nawiązującą do najlepszych przykładów polskiej kultury, którą tak szczyci się nasze miasto. Tradycja dbania o poziom przekazuje się w obydwu zespołach z pokolenia na pokolenie. Drugą arcyważną rzeczą jest przywiązanie do polskiej tradycji narodowej patriotyzmu. I właśnie za pielęgnowanie tych tradycji ich kochamy.

W tym wydaniu magazynowym Honorata Adamowicz pisze o prapremierze spektaklu „M.K. Trajektorie” i połączonym z tym artystycznym wydarzeniu związanym z obchodami 65-lecia Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie na scenie legendarnego teatru na Pohulance. Z kolei zasłużona dla polskiego szkolnictwa na Litwie pedagog Czesława Osipowicz dzieli się z nami swoimi wspomnieniami o „Wilii”.

Antoni Radczenko pisze o innej wileńskiej tradycji. Tradycji dzisiaj zupełnie zapomnianej – o hejnale wileńskim. Tak właśnie, przed wojną Wilno miało swój hejnał. Ta tradycja nawiązywała do słynnego hejnału mariackiego w Krakowie. Po raz pierwszy hejnał z dzwonnicy katedry wileńskiej zabrzmiał w październiku 1919 r. Ostatni raz – we wrześniu 1939 r.

W tym wydaniu magazynowym piszemy jeszcze o ważnym i ciekawym wydarzeniu kulturalnym na Litwie. Tomasz Otocki opowiada o międzynarodowej wystawie „Ziemia Laudy. Co kryje kaseta Sienkiewicza”. Wystawa została otwarta w październiku w Muzeum Krajoznawczym w Poniewieżu.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (131) 15-21/11/2025