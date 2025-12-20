Żegnając rok 2025

Oddając w Państwa ręce świąteczny numer naszego pisma, muszę zaznaczyć jedną rzecz – w tym roku kalendarz świąt wpłynął na tryb pracy poczty oraz innych firm zajmujących się kolportażem gazet na Litwie tak niefortunnie, że to wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego” jest ostatnim w tym roku. Kolejny nasz magazyn otrzymacie Państwo 10 stycznia już 2026 roku. Chciałbym więc podkreślić, że ta przerwa w cyklu wydawniczym magazynu powstała z niezależnych od redakcji „Kuriera Wileńskiego” powodów.

W jakim nastroju żegnamy rok 2025? W jaki sposób przejdzie do historii? Niestety, choć bardzo byśmy tego chcieli, nie okazał się on rokiem spokojnym. Mimo że ucichła wojna na Bliskim Wschodzie, to wojna na Ukrainie wbrew wysiłkom USA i Europy nadal trwa. Wciąż giną tam ludzie, a Rosjanie niszczą ukraińskie ziemie. Moskiewski reżim nie rezygnuje z podboju Ukrainy.

Rok 2025 nie był spokojny również na Litwie. Zaledwie po ośmiu miesiącach urzędowania padł rząd. Z ogromnym trudem utworzono nową koalicję. Koniec roku odznaczył się hybrydowymi atakami ze strony reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Jednak do rzeczy niewątpliwie pozytywnych trzeba zaliczyć to, że litewscy Polacy nie tylko zachowali większość stanowisk w nowym rządzie, lecz za sprawą dołączenia do koalicji rządzącej AWPL-ZChR powiększyli swój stan posiadania. W rządzie RL nadal zasiada liczna grupa Polaków z ramienia partii socjaldemokratycznej, co niewątpliwie świadczy o mocnej pozycji jednego z jej liderów, mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza. W programie nowego rządu znalazło się wiele propozycji, których pomyślna realizacja niewątpliwie może poprawić sytuację Polaków na Litwie.

2025 był także rokiem wspaniałych polskich jubileuszy. Swoje 70-lecie obchodził Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”, 80-lecie – Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, 60-lecie – Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, 65-lecie – Polski Teatr „Studio” w Wilnie, 35-lecie – polska „Macierz Szkolna” na Litwie.

Wstępniak opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 51 (146) 20/12/2025 – 02/01/2026