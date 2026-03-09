Polsko-litewskie relacje są jednym z najważniejszych tematów poruszanych na łamach „Kuriera Wileńskiego” od odzyskania niepodległości przez Litwę – 36. rocznicę tego wydarzenia będziemy obchodzili 11 marca. To, jak układają się stosunki naszego państwa z Polską, ma nie tylko wpływ na sytuację w naszym regionie; w niemałej mierze od tych międzypaństwowych relacji zależy sytuacja nasza, Polaków na Litwie.

Dzięki wsparciu państwa polskiego możemy skuteczniej dążyć do realizacji należnych nam praw, pielęgnować i rozwijać swoją tożsamość narodową. Prawa Polaków na Litwie, a także Litwinów w Polsce, są zagwarantowane w Traktacie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, podpisanym jeszcze w kwietniu 1994 r.

Ogromny wpływ na to, jak układają się stosunki pomiędzy Litwą a Polską, wywierają polscy i litewscy dyplomaci. Ich codzienna, najczęściej niewidzialna służba pomaga w budowaniu dobrych relacji pomiędzy naszymi państwami. W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiemu” zamieszczamy rozmowę Rajmunda Klonowskiego z Grzegorzem Markiem Poznańskim, chargé d’affaires Ambasady RP w Wilnie. Ten polski dyplomata ma spore doświadczenie w budowaniu tych relacji. W latach 2017–2020 pełnił funkcję zastępcy ambasadora RP na Litwie, a od stycznia ub.r. kieruje polską ambasadą w naszym kraju.

Kwestie bezpieczeństwa oraz sytuacja Polaków na Litwie to były główne sprawy, o jakich rozmawialiśmy z szefem polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie. Mimo trudności w rozwiązywaniu niektórych problemów, to – jak powiedział Grzegorz Marek Poznański – kogokolwiek by o to w Polsce zapytano: prezydenta, parlamentarzystów czy ministrów, stosunki polsko-litewskie mają rangę strategicznych. Gramy do jednej bramki!

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 09 (26) 07-13/03/2026