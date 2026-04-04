Fundament naszej wiary

Obaj kapłani są dobrze znani Czytelnikom naszego pisma. Ksiądz Górlicki został wybrany Polakiem Roku 2020. Z kolei w minionym roku Czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” nominowali ks. Rajmunda Jurolaitisa do tytułu Polak Roku 2025. Kapituła plebiscytu wybrała go do finałowej dziesiątki.

Każdy z nas ma wyrobione rozumienie tego, jak powinniśmy obchodzić te święto. Święto, które nie tylko powinno ograniczać się zewnętrznymi obrządkami i tradycjami, które też nie wątpliwie są bardzo ważną jego częścią, ale Wielkanoc to przede wszystkim – jak mówi ks. Jurolaitis – radość to doświadczenie Boga.

I właśnie w przededniu święta Zmartwychwstania pytaliśmy czcigodnych księży o to, jak katolicy powinni obchodzić to święto, co dla nas w nim jest najważniejsze, co oznacza, że jest to dla nas właśnie ten czas radości. Chyba zaskakująca była odpowiedź ks. Rajmunda: „W ogóle niczego na mamy musieć!”. Święto Zmartwychwstania Pana Jezusa – zdaniem naszego rozmówcy – „to jest coś, co pochodzi z wewnątrz, to jest radość wynikająca z naszego wyboru. Wybór, który nas prowadzi do radości, bo radość nie jest jakimś sentymentem, ale to jest głębokie doświadczenie wiary, doświadczenie Boga, doświadczenie tego, kim On jest”.

Z kolei ks. prałat Wojciech Górlicki przypomina, że „najważniejszą istotą Wielkanocy jest udział w liturgii oraz trwanie w stanie łaski uświęcającej, ponieważ to właśnie one pozwalają w pełni przeżyć sens tych świąt”.

Nasza stała autor prowadząca rubryki Wychowanie Anna Pawiłowicz-Janczys porusza temat jak rozmawiać o świętach z dziećmi. Z kolei Elżbieta Monkiewicz w rubryce Kulinaria pisze o – również nieodłącznym elemencie święta – kuchni tygodnia świątecznego.

