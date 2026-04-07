Wielkanoc na Księżycu

Podbój kosmosu rodzi sporo ciekawych zagadnień liturgicznych. Przykładowo, Księżyc należy do diecezji Orlando w metropolii kościelnej Miami, gdyż nowo odkrywane tereny należą do tych diecezji, z terenu których wyruszyła pierwsza misja/ekspedycja – a pierwszy załogowy lot na Księżyc wystartował z przylądka Canaveral na Florydzie. Zatem biskupem właściwym Księżyca jest biskup Orlando, John Gerard Noonan.

Jeszcze ciekawiej ma się sprawa z kalendarzem liturgicznym, ten jest bowiem bardzo związany z naszą planetą. Przykładowo, Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po trzeciej pełni Księżyca w roku kalendarzowym. W kosmosie jednak może z tym być trudniej; bo na takim Marsie „rok” trwa 687 dni ziemskich, a księżyce są dwa, zaś ten ziemski jest z powierzchni planety niewidzialny. Czy nasz ma odpowiedź, jak wówczas ustalać kalendarz liturgiczny, kiedy nie ma naturalnego punktu odniesienia i trzeba bardzo pilnować liczenia dat? Zapewne tak.

Nasuwa się także przy tej okazji inna myśl. Zachód stworzył jedyną cywilizację, w której motywacją do nauki i rozwoju jest to, że można dosłownie sięgnąć gwiazd. Jest to bardzo budujące. Nie „jak będziesz dobrze się uczył, to zbudujesz rakietę do zabijania wrogów naszej religii”. Nie „ucz się dobrze, żeby być operatorem drona, a nie żołnierzem piechoty”. Tylko „ucz się dobrze, a będziesz mógł latać w kosmos”. I to jest niezwykle budujące.

Od zarania dziejów ludzie sięgali ku gwiazdom. Obserwowali je, nadawali im imiona, budowali obserwatoria i świątynie, obliczali ich trasy i tworzyli mapy. Próbowali je opisywać i zrozumieć, obserwować przy użyciu coraz doskonalszych urządzeń, inspirowali się nimi w poezji. A my dziś możemy spełniać te marzenia tysięcy pokoleń i ku gwiazdom sięgnąć bardziej, niż kiedykolwiek dotąd, namacalnie – wkroczyć w kosmos, jak niegdyś nasi przodkowie wypływali na bezkresne, jak się wtedy zdawało, morza i oceany. I my tę przestrzeń możemy trochę bardziej oswoić dla kolejnych pokoleń, które uczynią ją swoim, i ludzkości, domem.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 13 (37) 04- 10/04/2026