Zainaugurowano Kongres Kobiet Wileńszczyzny [GALERIA]

Kongres organizuje Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego w partnerstwie z Klubem „Wileńszczyzna jest Kobietą” oraz Samorządem Rejonu Wileńskiego.

Wydarzenie na zdjęciach udokumentował dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” Apolinary Klonowski.

Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński”.