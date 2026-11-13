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Zainaugurowano Kongres Kobiet Wileńszczyzny [GALERIA]

W Wilnie w restauracji Sakwa na Antokolu został zainaugurowany Kongres Kobiet Wileńszczyzny. Spotkanie towarzysko-dyskusyjne poprzedza uroczyste otwarcie obrad kongresu, które odbędzie się w Zułowie 14 listopada. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Autor: KW
Inauguracja Kongresu Kobiet Wileńszczyzny 2026 w Wilnie | Fot. Apolinary Klonowski

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Kongres organizuje Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego w partnerstwie z Klubem „Wileńszczyzna jest Kobietą” oraz Samorządem Rejonu Wileńskiego.

Wydarzenie na zdjęciach udokumentował dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” Apolinary Klonowski.

Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński”.

Afisze

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