W uroczystości otwarcia filii uczestniczyli przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Čmilytė-Nielsen, marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł, przedstawiciele senatu RP, sejmu RL, instytucji rządowych, władz samorządowych, szkół i uczelni z Litwy i Łotwy, studenci i pracownicy filii.

— Od początku istnienia Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie podejmowane były działanie zmierzające do zapewnienia jej własnej siedziby. Po 13 latach bezskutecznych zabiegów nastąpił przełom — w październiku 2021 r. została podpisana umowa na budowę własnej siedziby, we wrześniu 2022 r. wmurowano kamień węgielny, a dziś przetniemy wstęgę symbolizującą oddanie budynku do użytku. Mamy nadzieję, że nowy budynek stanie się miejscem, w którym będą rodzić się nowe pomysły i które będzie sprzyjać rozwojowi naszych studentów i pracowników — podczas uroczystości otwarcia placówki mówił dziekan dr hab. Jerzy Halicki.

Inwestycja kosztowała ponad 10 mln euro i została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz środków własnych Uniwersytetu w Białymstoku.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Początek jeszcze lepszej współpracy

Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska wyraziła nadzieję, że jest to początek jeszcze lepszej współpracy polskich naukowców z naukowcami litewskimi

— Dzień, kiedy otwiera się szkołę, jest zawsze dniem szczęśliwym, ale kiedy otwiera się uniwersytet, tak piękny i nowoczesny, to jest naprawdę wielkie szczęście. Bo nic tak ludzi nie łączy, jak nauka, kultura, szkoła. Uniwersytet kształtuje ludzi, którzy w przyszłości będą decydowali o tym, jakie będą nasze kraje. Dobry uniwersytet, gdzie będą razem się uczyli studenci z Litwy, z Polski i z innych krajów jest bardzo ważnym miejscem. Cieszę się, że nowa filia jest tak piękna, tak nowoczesna i mam nadzieję, że jest to początek jeszcze lepszej współpracy polskich naukowców z naukowcami litewskimi, współpracy młodzieży. Wierzę, że tu powstaną nowe, wspaniałe pomysły, dzięki którym nasz trudny świat, w którym żyjemy, będzie lepszy, piękniejszy i mądrzejszy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego uniwersytetu i życzę kadrze naukowej dobrego czasu i realizowania wszystkich marzeń, które mieliście związane z tym miejscem — przemawiała marszałek Senatu RP.

Sukces dyplomacji litewskiej i polskiej

Otwarcia nowej filii pogratulowała także przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Čmilytė-Nielsen.

— Wierzę, że miejsce to będzie kuźnią nowego pokolenia młodych i ambitnych ludzi, którzy uczynią świat lepszym. Już na pierwszy rzut oka widać, że stworzono tu doskonale warunki zarówno dla studentów jak i wykładowców. Jednocześnie budowa tego budynku pokazuje, że stosunki między Litwą a Polską rozwijają się pomyślnie i szybko — zaznaczyła przewodnicząca parlamentu.

W swoim przemówieniu nawiązała do niełatwej historii powstania uczelni.

— Filia Uniwersytetu w Białymstoku powstała w Wilnie w 2007 r., w czasie, gdy stosunki między naszymi krajami były dość napięte. Po utworzeniu filii i rozpoczęciu działalności nasze relacje stopniowo się poprawiały i przekształciły się obecnie w strategiczne partnerstwo pomiędzy Litwą i Polską. Fakt, że po 17 latach uczelnia będzie wreszcie miała własną nowoczesną siedzibę, jest wielkim sukcesem dyplomacji litewskiej i polskiej, Uniwersytetu w Białymstoku i mniejszości polskiej na Litwie — powiedziała.

Viktorija Čmilytė-Nielsen wyraziła nadzieję, że Filia aktywnie przyczyni się do kształtowania przyszłości naszego kraju.

— Tutaj wiedza oparta na najnowszych odkryciach naukowych zostanie przekazana przyszłym specjalistom z różnych dziedzin. Wierzę, że wykorzystają oni tę wiedzę w swojej pracy i przyczynią się do rozwiązywania globalnych problemów naszych czasów, w tym geopolitycznych wyzwań, związanych z bezpieczeństwem, ze zmianami klimatycznymi, bezpieczeństwem żywnościowym, konsekwencjami pandemii i wieloma innymi — mówiła przewodnicząca Sejmu RL.

Zapewniła także, że nastawienie litewskich władz politycznych, sejmu, rządu, Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu do wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku jest niewątpliwie pozytywne.

— Jesteście ważną częścią naszego systemu szkolnictwa wyższego, pełnicie funkcję, której nie ogarniają państwowe uniwersytety na Litwie. Jestem przekonana, że w systemie szkolnictwa wyższego są nisze, których państwowe uczelnie nie zajmują, ponieważ nie są tak elastyczne. Te nisze muszą zostać wypełnione przez takie instytucje, jak nowa filia. Aby sprostać oczekiwaniom studentów uczelnie powinny być szybkie, kreatywne, innowacyjne, połączone w sieć międzynarodową. Widzę to w wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, w jej programach akademickich i osiągnięciach. Zadaniem każdej uczelni jest zapewnienie studentom nie tylko wyższego wykształcenia, ale także umiejętności praktycznych. Aby sprostać tym zadaniom potrzebne jest odpowiednie środowisko i widzę to tutaj. Życzę wszystkim twórczej i pomyślnej pracy — powiedziała Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Ośrodek naukowy Polaków na Litwie

Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że nowa placówka to projekt niezwykle ważny.

— Cieszę się, że wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku uzyskała wreszcie godne warunki pracy. Nowy budynek powstawał w ciągu dwóch lat, to jest naprawdę wielki sukces. Filia już niedługo osiągnie pułap 1 tys. absolwentów — to jest coś, czego się nie spodziewano, kiedy zaczynano 17 lat temu, pokonując różne trudności, przede wszystkim formalne, gdy udało się założyć filię. To jest projekt niezwykle ważny dla środowiska Polaków na Litwie, jest to ośrodek, wokół którego buduje się inteligencja i który ma szansę stać się prawdziwym ośrodkiem naukowym Polaków na Litwie, zasilać środowisko naukowe. To bardzo ważne z perspektywy Litwy, że ludzie nie szukają swego szczęścia, swego rozwoju poza granicami, tylko chcą zostać tutaj — podkreślił ambasador RP na Litwie.

Nowoczesne wyposażenie budynku zapewni studentom doskonałe warunki do nauki i rozwijania swoich umiejętności

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Działalność dydaktyczna i naukowa

Nowy budynek będzie użytkowany od nowego roku akademickiego. Może tu studiować około 300 studentów. Powierzchnia nowego gmachu wynosi ponad 3 tys. m kw. Do dyspozycji studentów i pracowników będzie biblioteka i czytelnia. Budynek posiada parking podziemny.

Dr Elżbieta Majewska Prodziekan Filii UwB w Wilnie w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówiła, że prowadzona tu będzie działalność dydaktyczna i naukowa, będą odbywały się kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, spotkania studentów i środowisk akademickich, a także społeczności polskiej.

