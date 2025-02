Trzy lata wojny… Ukraina walczy!

Brenda Mazur: Gdyby Pani miała podać dwa najważniejsze zajęcia, które ją definiują, mówią – jaka jestem naprawdę – co by Pani wybrała? Elita Narkiewicz-Jurkevičienė: W dwa chyba się nie zmieszczę. Bywam bowiem bardzo różna w swoich zainteresowaniach. Bywa, że wiele różnych rzeczy lubię robić jednocześnie. Ale też co jakiś czas...