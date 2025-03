Przygotować się na trudne czasy

Czwarty rok Ukraina wspierana przez sojuszników dzielnie stawia czoło rosyjskiemu najeźdźcy. W ciągu tego czasu byliśmy świadkami nie tylko tego, jak zmieniała się sytuacja na polu walki, ale i jak zmieniała się reakcja świata na to, co się dzieje na Ukrainie. Ostatnie tygodnie przyniosły chyba największą metamorfozę w kwestii podejścia do wojny. Nowa amerykańska administracja kardynalnie koryguje stosunek USA do całej polityki międzynarodowej. Przekłada się to nie tylko na sytuacje na Ukrainie, lecz także na poziom bezpieczeństwa w naszym regionie.

Wchodzimy w okres dużej niepewności. Tak w kilku słowach można określić to, co nastąpiło ostatnio w stosunkach międzynarodowych. Odstąpienie przez USA od dotychczasowej polityki nie tylko w stosunku do Ukrainy, lecz także do Europy, próba resetu stosunków z putinowską Rosją wymagają od Europy przeprowadzenia znaczącej korekty w wielu dziedzinach. Obrona i bezpieczeństwo to kluczowe z nich.

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” piszemy właśnie o tym, czy Europa i Litwa w szczególności są w stanie zapewnić sobie obronę. Antoni Radczenko rozmawiał o tym z doradcą ministra ochrony kraju Litwy Arturem Płokszto oraz z litewskim historykiem wojskowości Egidijusem Papečkysem. Z kolei Honorata Adamowicz porusza kwestię tego, na ile Litwa jest przygotowana na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe. Chodzi o wymiar niemilitarny. W Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowano nas o tym, jak w podobnych sytuacjach na Litwie będzie się odbywała dystrybucja żywności. Z kolei Bank Litwy objaśnia, w jaki sposób w dobie kryzysu będzie funkcjonował system finansowy państwa.

Z kolei Apolinary Klonowski rozmawiał ze znanym wileńskim fotografem Bartoszem Frątczakiem, który realizuje projekt fotograficzny skupiony na poczuciu bezpieczeństwa. Projekt stał się swego rodzaju audytem wileńskich schronów.

Poruszając powyższe tematy, nie stawialiśmy sobie za cel wywoływania poczucia zagrożenia. Spokojne przygotowanie się na niełatwe sytuacje jest ważne nie tylko dla nas. Takie działania mają też siłę odstraszania. Świadczą o tym, że jesteśmy gotowi.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 11 (30) 15-21/03/2025