Lekcja z historii odrabiana po ponad dwustu latach

Powiadają, że mądry człowiek uczy się na własnych błędach, ale tę samą zasadę można zastosować również do narodów. Narody, tak jak ludzie, niestety popełniają błędy. Błędy, z których warto wyciągać lekcje.

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Apolinary Klonowski pisze o dwóch ściśle powiązanych ze sobą wydarzeniach historycznych: Konstytucji 3 maja 1791 r. i powstaniu kościuszkowskim, które wybuchło trzy lata później. Bierze na warsztat odezwę, którą Rada Najwyższa Rządowa Litewska (najwyższy organ wykonawczy na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach insurekcji kościuszkowskiej) wydała w języku litewskim. Jest to pierwszy znany do naszych czasów dokument polityczny takiej rangi wydany w języku litewskim. Odezwa zachęca wszystkich mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego do udziału w powstaniu przeciwko rosyjskim zaborcom, do zbrojnej walki o wolność ojczyzny.

Od tamtych wydarzeń minęło ponad 230 lat. Dobrze znamy ich skutki. Wiemy, ile trwało działanie pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, wiemy, jak skończyło się pierwsze powstanie narodowe przeciwko zaborcom. Gdybyśmy mieli określić to jednym słowem, to byłoby to słowo: klęska.

Tak, ta klęska mobilizowała kolejne pokolenia Polaków i Litwinów do walki o wolność i po 120 latach niewoli jednak przekształciła się w zwycięstwo – w powstanie niepodległych Polski i Litwy. Potem, w latach 1939 i 1940, doszło do kolejnej klęski. I dopiero po 50 latach ponownej niewoli nasze państwa znowu stały się wolne.

Do każdej z tych klęsk doprowadziły imperialna polityka sąsiednich mocarstw i nasze własne błędy. I największe z nich to brak jedności i nieumiejętność pozyskiwania sojuszników. W przededniu obchodów święta Konstytucji 3 maja chciałoby się życzyć zarówno naszym politykom, jak i narodom roztropności w zawieraniu sojuszy i przeprowadzaniu odpowiednich reform w naszych państwach. Pamiętajmy, że spóźnienie się z reformami i nieudolność w zawieraniu sojuszy w XVIII stuleciu zbyt drogo nasze narody kosztowały.

Czytaj więcej: Konstytucja 3 Maja Obojga Narodów

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 18 (49) 03-09/05/2025