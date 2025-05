Drewniana parada Putina

— „Tonia” opowiada historię 11-letniej dziewczynki, która za wszelką cenę chce utrzymać przy sobie ojca, jakikolwiek by on dla niej nie był. To film o wyzwoleniu się z poczucia odpowiedzialności za kogoś, kto sam nie wywiązuje się z takiego obowiązku. To film o tym, że należy zacząć kochać samego...