Krok w stronę putinowskiej Rosji

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” zamieszczamy reportaż Rajmunda Klonowskiego ze zjazdu MIDAS – organizacji zrzeszającej dzienniki mniejszości narodowych. Nasz tytuł od 20 lat należy do tej międzynarodowej organizacji troszczącej się o prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej i w pierwszej kolejności o kondycję mediów tworzonych przez liczne mniejszości narodowe zamieszkujące Europę.

Organizacja powstała i działa pod patronatem rodziny Habsburgów, cesarsko-królewskiej dynastii, która do 1918 r. sprawowała władzę nad znaczącą częścią Europy Środkowej, w tym nad częścią ziem polskich i ukraińskich. Po I wojnie światowej i rozpadzie cesarstwa Austro-Węgier Habsburgowie utracili władzę, ale nadal odgrywają znaczącą rolę w polityce europejskiej. Syn ostatniego cesarza Karola I, Otto von Habsburg, był jednym ze współtwórców Unii Europejskiej, aktywnie zabiegał o rozszerzenie UE na wschód. Co więcej, był także jednym z inicjatorów założenia zrzeszenia MIDAS. Doskonale rozumiał, jak ogromną rolę w dziejach zjednoczonej Europy odgrywają mniejszości narodowe i jakie znaczenie dla nich mają media. Dlatego oddając hołd tej wybitnej postaci, na dorocznych zjazdach MIDAS przyznawana jest Nagroda Ottona von Habsburga, który został patronem organizacji.

W kontekście tego, co dzieje się ostatnio w kwestii polskiej oświaty na Litwie, szczególnie prób lituanizacji polskiego szkolnictwa, chcę przytoczyć fragment listu, który skierował do uczestników zjazdu MIDAS Karol Habsburg, głowa domu Habsburgów. „Te regionalne kultury i języki są w pewnym sensie subsydiarne w codziennym życiu ludzi. Przyczyniają się one do bogactwa Europy. Jednolitość natomiast prowadziłaby do monotonii. A kto chce monotonii?” – pyta Karol Habsburg. „Powinno być całkiem jasne, że mam na myśli konkretnie Rosję i jej obecny reżim” – nie ma wątpliwości.

Chciałbym wobec tego zadać pytanie: czyżby władze Litwy w swojej polityce wobec mniejszości narodowych nie rozumieją, że narodowa monotonia, do której najwyraźniej dążą, to krok w stronę putinowskiej Rosji?

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 25 (70) 21-27/06/2025