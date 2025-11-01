Białoruskie dylematy

W ostatnim czasie „Kurier Wileński”, zresztą jak większość mediów na Litwie, dużo pisze o Białorusi. Nic dziwnego. Mamy kolejny kryzys w relacjach z naszym sąsiadem za wschodnią granicą. Tym razem powodem stały się balony meteorologiczne, za pomocą których przemytnicy przerzucają z Białorusi na Litwę papierosy. Balony z zawieszonymi pod nimi pakunkami stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu lotniczego na wileńskim lotnisku, nie mówiąc już o tym, że sam przemyt towarów akcyzowych jest procederem nielegalnym i karalnym. Rząd Litwy zamknął granicę.

Jednak początków obecnej eskalacji trzeba szukać przed pięciu laty. Po stłumieniu przez reżim Alaksandra Łukaszenkę protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich w tym kraju w 2020 r. schronienie na Litwie znalazło ponad 60 tys. mieszkańców tego kraju. Przed tym na Litwie mieszkało ok. 30 tys. Białorusinów, zarówno miejscowych, jak i przybyłych w czasach sowieckich.

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Antoni Radczenko pisze o tym, jak żyją dzisiaj na Litwie Białorusini. Jego rozmówcą jest Alaksandr Adamkowicz, prezes Towarzystwa Kultury Białoruskiej na Litwie. Współżycie tych dwóch wspólnot – miejscowych Białorusinów i emigrantów, którzy uciekli przed reżimem Łukaszenki z Białorusi – nie jest łatwe. Sytuację białoruskiej mniejszości w naszym kraju utrudnia również to, że – w odróżnieniu od nas, Polaków – Białorusini na Litwie nie mogą liczyć na wsparcie ze swojego kraju. Jak mówi nam Adamkowicz: „Metropolia nie tylko nie wspiera Białorusinów poza krajem, ale dokonuje różnych działań przeciwko działaczy białoruskiej mniejszości na Litwie”.

A jednak Białorusini się nie poddają. Tradycyjnym białoruskim sposobem na trudne czasy od stuleci jest… folklor. Białoruski działacz społeczny zaprasza więc wszystkich miłośników białoruskiej kultury ludowej, niezależnie od narodowości, na festiwal „Starożytna Białoruś”, który zagości 8 listopada w Centrum Kultury w Nowej Wilejce.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 44 (125) 01-07/11/2025