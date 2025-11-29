Po co są potrzebne jubileusze?

Listopad na Wileńszczyźnie obfitował w jubileusze, ważne dla polskiej społeczności na Litwie. W minionym tygodniu obchodziliśmy 70-lecie Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” oraz 80-lecie Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, a tydzień wcześniej – 65-lecie Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu magazynowym.

Na ile ważne były te wydarzenia dla nas, Polaków na Litwie, świadczy fakt, że ogółem w tych obchodach wzięło udział kilka tysięcy osób. I na pewno uczestników byłoby o wiele więcej, gdyby gale jubileuszowe mogły się odbywać w większych salach. Frekwencja dobitnie świadczy o tym, jak dla wielu osób było ważne osobiście uczestniczyć w tych obchodach.

Tymczasem dlaczego jubileusze, te okolicznościowe i cykliczne imprezy, mają takie znaczenie? Czy warte są wysiłku, poświęcenia i wreszcie środków? Uważam, że na pewno tak. Przyczyn, dlaczego warto obchodzić jubileusze, jest zapewne o wiele więcej, niżeli da się tu wymienić. Chcę powiedzieć o tych najważniejszych. Po pierwsze, to piękna forma podziękowania ludziom, z których wielu już nie ma wśród nas, za ich wkład w tworzenie polskiej kultury i oświaty na Litwie. Bez wysiłku tych pokoleń Polaków, którzy w trudnych warunkach sowieckich realiów zachowywali i tworzyli polskość, Wileńszczyzna byłaby zapewne inna. Na pewno o wiele uboższa – w polskość. Po drugie, jubileusze to doskonała forma prezentacji dorobku obecnych zespołów. Mogą pokazać nam swoją pracę, swoje osiągnięcia, swój rozwój. I co ważne, podczas imprez jubileuszowych mogą to obserwować nie tylko Polacy z Litwy czy goście z Polski, lecz także politycy litewscy, których bardzo słusznie zaprasza się na te wydarzenia. I wreszcie to doskonała możliwość dla nas, Polaków, by raz jeszcze spotkać się i dumnie powiedzieć, że potrafimy.

W tym wydaniu magazynowym prezentujemy właśnie dwa jubileusze. Justyna Giedrojć pisze o wspaniałym jubileuszowym koncercie Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”, z kolei Antoni Radczenko – o jubileuszowych obchodach w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 48 (137) 29/11-05/12/2025