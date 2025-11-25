70 lat „Wilii”. „To więcej niż zespół, to serce polskiego Wilna”

„Niech ten wieczór będzie świętem wdzięczności i pamięci. Niech będzie hołdem dla tych, którzy byli przed nami, i radością dla tych, którzy są dziś. Niech przypomina, że »Wilia« to więcej niż zespół — to serce polskiego Wilna, które bije nieprzerwanie od siedemdziesięciu lat” — przemawiała ze sceny Agnieszka Skinder, wieloletnia chórzystka i konferansjerka „Wilii”.

Podczas koncertu została zaprezentowana tylko część niezwykle bogatego repertuaru „Wilii”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Niezwykle bogaty repertuar

Wyjątkowe wydarzenie zainaugurował polonez powitalny, w którym udział wzięło siedem pokoleń „Wilii” — ogółem ponad 60 par tancerzy. Podczas koncertu została zaprezentowana tylko część niezwykle bogatego repertuaru polskiego zespołu ludowego. Przypomniane zostały najbardziej lubiane pieśni i tańce odzwierciedlające różne okresy życia „Wilii”. W programie koncertu widzowie usłyszeli m.in. suitę łowicką, wileńskie tango, po raz pierwszy zespół zaprezentował impresję weselną opartą na motywach muzyki Fryderyka Chopina.

Do tej niezwykłej muzyki kierownik artystyczna zespołu Renata Brasel stworzyła scenariusz widowiska, dobierając teksty, opracowując melodie chóralne i partie solowe. Choreografka Beata Bużyńska, przy współpracy z choreografką Marzeną Suchocką, nadały całości taneczny kształt. Tak zrodziło się widowisko pod tytułem: „Chopin na Folkowo — Weselne Impresje”.

Tradycyjnie wystąpiła dziecięco-młodzieżowa grupa „Mała Wilia” czyli najmłodsze pokolenie wiliowców

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Dorobek kilku pokoleń

Przez „Wilię” przewinęły się pokolenia tancerzy, śpiewaków i muzyków. Każde z nich dopisało swój własny rozdział do pięknej historii zespołu. Nie było prawie żadnego jubileuszu bez udziału weteranów zespołu.

I tym razem publiczność z aplauzem powitała na scenie pełen artystycznej energii wielopokoleniowy chór weteranów „Wilii”. Na scenę powrócili także dawni tancerze zespołu.

— Dziś korzystamy z dorobku tych, którzy byli przed nami, czcimy ich poświęcenie. Cenimy przyjaźnie, które zrodziły się na scenie i poza nią, pielęgnujemy tradycje, które przetrwały próbę czasu, i wspomnienia, które nas łączą — mówi Renata Brasel.

Podczas jubileuszowego koncertu na scenie rozbrzmiewały melodie i rytmy Łowicza, Wielkopolski, Warmii, Krakowa, Śląska oraz Łemkowszczyzny, a także pełne energii i temperamentu pieśni góralskie. Tradycyjnie wystąpiła dziecięco-młodzieżowa grupa „Mała Wilia” czyli najmłodsze pokolenie wiliowców.

Relacja z wydarzenia zostanie opublikowana w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.