Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Zimowe przygody dla dzieci w Domu Kultury Polskiej

    W Domu Kultury Polskiej (DKP) odbyło się pięć zimowych spektakli dla dzieci, które wprowadziły najmłodszych widzów i ich rodziny w magiczny, polarny świat pełen muzyki, tańca i radości. Bohaterami przedstawienia były dwa energiczne pingwiny – Bolek i Lola – zakochane w rock’n’rollu.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Spektakle miały charakter interaktywny i angażowały dzieci od pierwszych minut | Fot. Facebook, DKP

    Czytaj również...

    Ich pełne humoru wybryki prowadziły do obudzenia polarnego „potwora”, który – jak szybko się okazywało – był jedynie ptakiem potrzebującym pomocy. Wraz z bohaterami na scenie pojawiał się także pomocny Polarnik, a dzieci w naturalny sposób poznawały zasady bezpieczeństwa na lodzie oraz uczyły się, jak ważna jest troska o przyrodę.

    Scenografia, muzyka i świąteczny klimat

    – Chyba najbardziej zadziałało połączenie kilku rzeczy naraz. Z jednej strony była ta zimowa, „lodowa” scenografia i cała atmosfera polarnej krainy, a z drugiej – dużo muzyki, tańca i śmiechu, więc od początku było bardzo żywiołowo. No i oczywiście ważna była obecność świętego mikołaja – to zawsze dodaje prawdziwie świątecznego akcentu – podkreśla Seweryna Kardis, koordynator projektów kulturalnych w DKP.

    Spektakle miały charakter interaktywny i angażowały dzieci od pierwszych minut. Najmłodsi żywiołowo reagowali na wydarzenia sceniczne, wspólnie przeżywali emocje, kibicowali bohaterom i chętnie włączali się w opowiadaną historię. Dodatkowe efekty, takie jak bańki mydlane, zimne ognie czy śnieg padający na scenie, potęgowały wrażenia i wzbudzały ogromny entuzjazm.

    – To się działo zupełnie naturalnie. Dzieci reagowały wspólnie – śmiały się, dopingowały bohaterów, czasem aż same chciały „wejść” w tę historię. Rodzice byli obok i przeżywali to razem z dziećmi, więc tworzyło się takie ciepłe, rodzinne doświadczenie. A przy tym spektakl niósł jasne przesłanie: że warto pomagać, uważać w zimowych sytuacjach i dbać o środowisko – bez moralizowania, po prostu w toku teatralnej przygody – dodaje Seweryna Kardis.

    Emocje, przesłanie i dobra zabawa

    Najwięcej emocji wzbudzały dynamiczne, rock’n’rollowe sceny z pingwinami oraz wątek tajemniczego „potwora”, który ostatecznie okazywał się kimś potrzebującym wsparcia. Przedstawienie łączyło rozrywkę z czytelnym, edukacyjnym przesłaniem.

    Zwieńczeniem każdego spektaklu było spotkanie ze świętym mikołajem, rozdawanie prezentów oraz możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć.

    – Dla dzieci to była prawdziwa wisienka na torcie. Każde dziecko otrzymało prezent i mogło spotkać mikołaja „na żywo”, a te emocje i wspólne zdjęcia zostają w pamięci na długo – podkreśla koordynatorka.

    „Miłość i jedność” — główne przesłanie nowego papieża do wiernych na całym świecie. Leon XIV rozpoczął pontyfikat

    Frekwencja i tradycja DKP

    Łącznie wszystkie pięć spektakli obejrzało 2 250 widzów, co potwierdza, że świąteczne wydarzenia w DKP cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dom Kultury Polskiej od lat pełni rolę miejsca rodzinnych spotkań i integracji, a tego typu wydarzenia organizowane są tu już od ponad 20 lat.

    – W tym czasie DKP staje się naturalnym miejscem spotkań – przychodzą rodziny, grupy szkolne, znajomi i sąsiedzi, żeby wspólnie poczuć świąteczną atmosferę w polskiej tradycji i języku. Ta integracja dzieje się sama, przez wspólne przeżywanie – zaznacza Seweryna Kardis.

    Spektakl został przygotowany przez Teatr Katarynka z Polski – zespół specjalizujący się w profesjonalnych, pełnych energii widowiskach dla dzieci, które łączą doskonałą zabawę z wartościowym przekazem.

    Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

    Czas ciszy i przygotowania do świąt
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Polak Roku

    Plebiscyt „Polak Roku 2025”. Rozmowa z Iwoną Czerniawską

    „Dobra znajomość języka polskiego, jego codzienne używanie oraz aktywne uczestnictwo w kulturze polskiej pozostają kluczowym zadaniem mojej szkoły — i, jak sądzę, każdej polskiej szkoły na Wileńszczyźnie” — mówi nam Iwona Czerniawska, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, finalistka Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2025”.
    Tylko w „Kurierze”

    Święta na Wileńszczyźnie. Józefa z solecznickiego: „Dawniej było nie do pomyślenia, żeby matka siedziała sama”

    Honorata Adamowicz
    Gospodarka

    Litwa wciąż się „rozpędza” w zakresie poprawy parametrów klimatycznych. Plany ma ambitne

    Honorata Adamowicz

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.