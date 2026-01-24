Służenie polskiej sprawie

Polskość, zachowanie polskości, a nawet walka o polskość – to tematy stale pojawiające się na łamach „Kuriera Wileńskiego”. O tym piszemy od dziesięcioleci. O tym nasza gazeta pisała nawet w tych czasach, gdy samo słowo „polskość” było zakazane przez cenzurę. Jednak polskość to nie tylko pojęcie definiujące bycie Polakiem. To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą to pojęcie. I przede wszystkim osobistości pokazujące swoim przykładem, co znaczy być Polakiem na Litwie.

Do grona takich postaci bezspornie należy pani Alicja Klimaszewska – wieloletnia prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, a obecnie prezes honorowa komitetu. Wcześniej polonistka w polskich szkołach na Litwie, wieloletnia kierowniczka działu polskiego w wileńskiej w księgarni „Przyjaźń”. 23 stycznia pani Alicja obchodziła jubileusz 90-lecia. W przededniu tej pięknej daty Justyna Giedrojć rozmawiała z jubilatką i fragmenty tej rozmowy zamieszczamy w tym wydaniu.

Społeczny czyn, jakim jest działalność SKOnSR, jest zjawiskiem wyjątkowym. Komitet powołany w 1990 r. nie tylko troszczy się o tę jedną z najstarszych na świecie polskich nekropolii, lecz także stał się swoistą szkołą polskości i patriotyzmu. I ogromną zasługę w tym ma właśnie Alicja Klimaszewska. Jak powiedziała Kurierowi: „Pomysł założenia komitetu narodził się z potrzeby serca, bo my czworo – śp. Halina Jotkiałło, śp. Jerzy Surwiło, śp. Olgierd Korzeniewski i ja – pochodziliśmy z rodzin, które mieszkały tutaj od wieków. Z domu wynieśliśmy wiedzę, czym jest wileńska nekropolia. A ponieważ ta nekropolia na naszych oczach znikała, postanowiliśmy przyjść jej na ratunek”. Nie ma już wśród nas wymienionych przez panią Alicję współzałożycieli komitetu, jednak ta instytucja działa nadal. Jego pierwsza wieloletnia prezes potrafiła zgromadzić wokół siebie młode pokolenie Wilnian, którym również nie jest obojętny los Rossy. Przez te 35 lat wykonano ogromną pracę. Ci, którzy pamiętają stan nekropolii sprzed trzech dekad, zapewne docenią wkład komitetu, jak też wielu innych osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do opieki nad Rossą.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” składa pani Alicji Klimaszewskiej najserdeczniejsze życzenia z okazji wspaniałego jubileuszu!

Czytaj więcej: Alicja Klimaszewska: „Musieliśmy zadbać o tę cząstkę naszej ukochanej ziemi”

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 03 (09) 24-30/01/2026