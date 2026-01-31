Podziękujmy tym, którzy pracują dla nas

Już w najbliższą niedzielę 1 lutego, o godz. 16:00, w dużej sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się gala plebiscytu Polak Roku 2025. Nieprzerwanie od 28 lat plebiscyt przeprowadza redakcja „Kuriera Wileńskiego”.

Podczas gali wydawca „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski wręczy puchar tegorocznej zwyciężczyni plebiscytu, kierowniczce Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” Renacie Brasel. Specjalnymi dyplomami uznania zostaną odznaczone osoby, które znalazły się w finałowej dziesiątce plebiscytu. Tradycyjnie nie zabraknie przemówień, podziękowań, a także części artystycznej. Uroczystość swoimi występami uświetnią Kapela Kawalerów Podwileńskich oraz oczywiście „Wilia”, która w ten sposób podziękuje swojej kierowniczce za jej trud.

Ta impreza i cały plebiscyt są pomyślane jako swoisty wyraz wdzięczności dla osobistości, które poświęciły się – jak to ujęto w statucie – na rzecz „działalności mającej znaczący wpływ na życie Polaków na Litwie”. Wyjątkowość tego wydarzenia, a ściślej mówiąc, prawdziwej społecznej akcji, polega na tym, że jest to nagroda nie tylko od redakcji najstarszego polskiego pisma na Litwie, lecz także od tysięcy naszych Czytelników, którzy co roku biorą aktywny udział w tym wydarzeniu.

To właśnie Czytelnicy nadsyłają do nas swoje zgłoszenia z nazwiskami i uzasadnieniami osób, które ich zdaniem są godne tego tytułu, a potem dokonują wyboru, głosując na swoich kandydatów i nadsyłając do redakcji kupony z ich nazwiskami. W ostatnich latach razem z Czytelnikami udział w głosowaniu i typowaniu kandydatów bierze także kapituła plebiscytu, składająca się ze zwycięzców poprzednich edycji. Kapituła także sprawuje swoisty społeczny nadzór za tym wydarzeniem.

Szanowni Czytelnicy, w imieniu redakcji „Kuriera Wileńskiego” oraz kapituły plebiscytu Polak Roku – zapraszam wszystkich wzięcia udziału tegorocznej gali.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 04 (12) 31/01-06/02/2026