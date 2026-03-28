Jaka pamięć pozostanie?

W dzisiejszym wydaniu magazynowym poruszamy niezwykle ważny i niełatwy temat związany z pamięcią historyczną Polaków na Litwie. Pożegnaliśmy niedawno kapitana Stanisława Poźniaka, który był nie tylko ostatnim żołnierzem Armii Krajowej na Litwie, ale także ostatnim kombatantem polskich formacji zbrojnych uczestniczących w II wojnie światowej. Jego odejście na wieczną wartę oznacza zamknięcie pewnego etapu w historii społeczności polskiej na Litwie. O kapitanie Poźniaku, o polskich kombatantach w naszym kraju pozostała już teraz tylko pamięć. O tym co zrobimy z tym bezcennym spadkiem, w dzisiejszym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” zastanawia się Apolinary Klonowski, wnuk żołnierza wileńskiego AK, aktywnego działacza polskich organizacji kombatanckich na Litwie, śp. kpt. Edwarda Klonowskiego. O tym jak mamy zagospodarować ten spadek rozmawia ze znanymi historykami, badaczami dziejów II wojny światowej na Litwie — wieloletnim sekretarzem Klubu Weteranów Armii Krajowej prof. dr. hab. Jarosławem Wołkonowskim oraz dr. Tomaszem Bożerockim. O tym co mamy zrobić ze spuścizną po naszych kombatantach rozmawia także z przedstawicielką młodego pokolenia Polaków — Agatą Stankiewicz, przewodniczącą Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

Miejmy nadzieję, że ich przemyślenia oraz postawa tych wszystkich osób zatroskanych losem pamięci po naszych kombatantach obiorą konkretne kształty.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 12 (34) 28/03-03/04/2026