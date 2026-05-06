Multimedialna prezentacja „Serce wodza”

12 maja 1936 roku, w Wilnie, na historycznej nekropolii na Rossie, złożono Serce Józefa Piłsudskiego i prochy jego matki — Marii z Billewiczów Piłsudskiej. Przypadająca w tym roku 90. rocznica tego wydarzenia to okazja do przypomnienia niezwykłych uroczystości jakie odbyły się w Wilnie z udziałem najwyższych władz państwa polskiego i delegacji ze wszystkich stron kraju. Opowieść o wielomiesięcznych przygotowaniach, budowie Mauzoleum na Rossie oraz przebiegu pogrzebu Serca Marszałka i prochów jego Matki ilustrowana będzie oryginalną, unikalną ikonografią, dokumentami i cytatami z epoki.

O prelegencie: Tomasz Kuba Kozłowski

Pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie — koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o historycznym i kulturowym dziedzictwie Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Popularyzator wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, zajęć edukacyjnych i warsztatów dla młodzieży, spacerów historycznych. Stale współpracuje przy organizacji cyklicznych wydarzeń dedykowanych Kresom, w tym Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu, Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu, Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie.

Autor blisko 200 prezentacji multimedialnych z cyklu „Opowieści z Kresów” (trwającego nieprzerwanie od czerwca 2007), a także ponad 100 innych prezentacji, m. in. w ramach cykli: Fotografowie Kresów, Skrzydła nad Kresami, O Niepodległą i jej granice na Wschodzie, Kresy Niepodległe 1919-1939, 20 kobiet roku 1920, Święta na Kresach, Kresy zapoznane, Z Piłsudskim po Kresach, Zima na Kresach, Po zdrowie na Kresy, Wspólne dziedzictwo, Na Kresy po zdrowie! W latach 2007 – 2024 autorskie prezentacie poświęcone Kresom przedstawił w ponad 150 miejscowościach w kraju i za granicą (w Londynie, Wilnie, Łucku, Równem, Lwowie, Stanisławowie, Samborze, Jaworowie).

Autor i współautor kilkunastu wystaw historycznych.

Autor i współautor publikacji dotyczących migracji i uchodźców, historii harcerstwa, I wojny światowej, dziedzictwa Kresów, m. in. albumów tematycznych w kwartalniku historycznym „Karta”: Zagłębie Borysławskie, Polesie, I wojna na Kresach, Na dalekiej Ukrainie Riwiera Zaleszczyki; kalendarza „Świat Kresów”, (2009); albumu Świat Kresów, (2011, 2012), albumu Wielka Wojna na Wschodzie 1914-1918. Od Bałtyku po Karpaty (2015), katalogu „Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919-1939 (2019), publikacji 20 kobiet roku 1920 (2020).

Od jesieni 2021 prowadzi cykl spacerów historycznych Kresowa Warszawa prezentujący miejsca, wydarzenia i postaci pochodzące z Kresów związane z historią Warszawy, obecne w przestrzeni miasta poprzez upamiętnienia, tablice, pomniki, nazwy ulic, adresy zamieszkania, groby, pamiątki historyczne.

Kolekcjoner i bibliofil, twórca gromadzonej od lat 80. XX wieku, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, największej prywatnej kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografię, archiwalia, ikonografię, falerystykę, antyki, przedmioty codziennego użytku oraz wszelkie inne pamiątki pochodzące z Kresów. Laureat Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego (2011) oraz Nagrody „Kolekcjonerstwo — Nauka i Upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego za popularyzację kolekcjonerstwa (2021).

W latach 1991-1997 specjalista w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa, m. in. Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych d/s Uchodźców, Dyrektor Biura ds. Migracji i Uchodźstwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, członek Rady do Spraw Uchodźców (1999– 2004). W latach 90. uczestnik i animator współpracy międzynarodowej w zakresie migracji i uchodźstwa, m. in. Wiceprzewodniczący (1995-1996) i Przewodniczący Komitetu ds. Migracji Rady Europy (1996–1998).

Uhonorowany medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” (2009), medalem „Polonia Mater Nostra Est” (2011), tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (2015), wyróżnieniem „Kuferek Pamięci Kresowej” (2015), honorowym wyróżnieniem „Semper Fidelis” przez TMLiKPW (2019), wyróżnieniem „Praemium Honoris Cresovianae” przez Światowy Kongres Kresowian (2019), Nagrodą „Semper Fidelis” przez Instytut Pamięci Narodowej (2023).

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2004) i brązowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” przyznanym przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).

W styczniu 2019 powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do składu Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Instytutu Polonika. W październiku 2022 powołany ponownie do składu Rady NIPDKzG POLONIKA.

Od 2011 roku prowadzi profil „Świat Kresów” w Facebooku informujący o działaniach i wydarzeniach związanych z popularyzacją dziedzictwa Kresów https://www.facebook.com/SwiatKresow

Dom Kultury Polskiej w Wilnie