Wystawa „Forma i myśl”

Wystawa „Forma i Myśl” została otwarta 23 kwietnia w Miejskiej Galerii Sztuki w Poniewieżu (ul. Respublikos 3, Poniewież).

Autor: KW
Afisz wystawy „Forma i myśl”.
Graf. organizatorzy

Rzeźbiarze z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przybliżają na międzynarodowej arenie różnorodność dokonań grona artystów i obecnych wykładowców, zwracając uwagę na proces twórczy. Pokaz ujawnia bogactwo możliwości wyrażania idei artystycznych, gdy odrębne kompozycje są nośnikiem refleksji i znaczeń. Ekspozycja w przestrzeniach Galerii Miejskiej w Poniewieżu na Litwie, prezentuje 27 różnorodnych postaw artystycznych i odrębnych podejść do współczesnej rzeźby.

Indywidualne strategie artystyczne obejmują szeroki obszar – od pozornie „klasycznej” rzeźby monumentalnej i figuratywnej, przez odważne eksperymenty materiałowe i strukturalne, aż po instalacje, działania postkonceptualne i sztukę w przestrzeni publicznej. Wspólnym elementem pozostaje refleksja nad relacją formy, materii i idei, która stanowi wyróżnik społeczności intuicyjnie określanej jako gdańska szkoła rzeźby.

Spotkanie różnych generacji i wrażliwości twórczych pozwala ukazać jednocześnie ewolucję oraz ciągłość tradycji rzeźbiarskiej rozwijanej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

To, co łączy tę grupę artystów, to nie pokrewny styl, lecz wspólna postawa: przekonanie, że rzeźba jest polem otwartym, dynamicznym i krytycznym. Medium nie stanowi tu ograniczenia, lecz punkt wyjścia — strukturę, którą można podważać, rozszerzać, redefiniować. W tym sensie rzeźba gdańska nie jest tyle kategorią formalną, ile sposobem myślenia: praktyką, która bada własne granice i nieustannie je przekracza, zachowując przy tym świadomość swojej materialnej i przestrzennej natury.

Artyści/Artystki: Sylwia Aniszewska, Mariusz Białecki, Alicja Buławka-Fankidejska, Dymitr Buławka-Fankidejski, Mariusz Burdek, Marek Elsner, Michał Furmaniak, Paweł Gostomski, Sylwia Jakubowska-Szycik, Katarzyna Józefowicz, Katarzyna Jóźwiak-Moskal, Robert Kaja, Małgorzata Kręcka-Rozenkranz, Adriana Majdzińska, Ludmiła Ostrogórska, Marcin Plichta, Janina Rudnicka, Magdalena Schmidt-Góra, Wojciech Sęczawa, Dariusz Sitek, Daniel Sobański, Tomasz Sobisz, Tomasz Skórka, Paulina Stokowska, Jan Szczypka, Marek Targoński, Małgorzata Wiśniewska.

Wystawa będzie czynna do 14 czerwca 2026 r.

Kuratorzy wystawy:

Alicja Buławka-Fankidejska
Dymitr Buławka-Fankidejski

Organizatorzy:

Miejska Galeria Sztuki w Poniewieżu
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Partner:

Instytut Polski w Wilnie  

