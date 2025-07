„Próba powrotu do korzeni”: wystawa rzeźb Leona Gruzda

Twórczość Leona Gruzda od lat porusza tematy bliskie każdemu: przyroda, ziemia, ojczyzna, kobieta, matka, wpisujące się w wrażliwość artysty, którego życie i praca oscylują na granicy kultur. Jego rzeźby z kamienia i brązu są nośnikiem symboli — matki jako bezpieczeństwa i troski, kobiety jako siły życia, ojczyzny jako pamięci i odpowiedzialności. Artysta przekształca klasyczne formy, nadając im wymiar duchowy i otwierając przestrzeń do refleksji nad codziennością i historią. To próba powrotu do korzeni — do tego, co w nas pierwotne i najważniejsze.

Leon Gruzd

Urodzony w 1944 r. na Litwie, w miejscowości Tietiance w rejonie solecznickim. Po utracie rodziców w wieku 14 lat z rodzeństwem wyjechał do Warszawy. Rodzice Leona są pochowani w Podborzu (rej. solecznicki).

Leon Gruzd należy do Związku Polskich Artystów Plastyków od 1978 r. Jest członkiem i założycielem Zrzeszenia Artystycznego „ZA” w Rawce. Miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m.in.: w Warszawie, Białymstoku, Sopocie, Skierniewicach, Rembertowie, Rawce, Berlinie, Monachium, Krefeld /Niemcy/, Dallas/USA/ i innych.

Poszukiwania twórcze artysta rozpoczął od obserwacji przyrody. W niej odnajdywał przyszłe pierwowzory swych rzeźb. Ten ideał wzbogacał poszukiwaniami własnej drogi, przez kontakty z innymi twórcami w kraju i za granicą. Poparte lekturą i codzienną pracą zaowocowały one rzeźbami dojrzałymi w formie i wysublimowanymi w treści.

Leon Gruzd tworzy rzeźby w brązie z marmurem, drzewie i z kamienia. Tworzą niesamowite, abstrakcyjne formy o wygładzonych, owalnych kształtach ludzi i zwierząt.

Wernisaż: 2 sierpnia 2025, godz. 14:00.

Miejsce: Galeria w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Wystawa czynna do 30 września 2025.

Zapraszamy do spotkania ze sztuką Leona Gruzda, która prowadzi w stronę symboli i pozwala odkryć w sobie własne powroty do korzeni.

Organizatorzy