Dobiega końca renowacja Ostrej Bramy

Jak informuje archidiecezja wileńska, odnowiono wszystkie cztery elewacje kaplicy, szczególną uwagę poświęcając najbardziej zniszczonym ścianom południowej i zachodniej.

Przywrócono pierwotny wygląd zabytkowych dekoracji, w tym herbu Pogoni (Vytis). Usunięto również nieprawidłowe uzupełnienia z wcześniejszych remontów. Część elewacji, dotychczas szara, odzyska historyczny czerwony kolor.

Konserwacją objęto także freski przedstawiające Chrystusa Króla Wszechświata i św. Kazimierza. Odrestaurowano malowidła oraz wzmocniono uszkodzony tynk.

Całkowity koszt prac restauratorskich wynosi ok. 300 tys. euro. Renowacja finansowana jest ze środków parafialnych, a głównym wykonawcą inwestycji jest spółka „Restauracijos ir statybos trestas”.

Początkowo przewidywano, że odnowienie kaplicy potrwa dwa lata. Ostatecznie zasadniczą część prac udało się przeprowadzić w około pół roku.