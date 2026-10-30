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„Matka Nieustającej Pomocy” tematem Opiek Matki Bożej Ostrobramskiej 2026. Program

Na początku lata w Wilnie odbył się Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia, który zaprosił nas do refleksji nad tajemnicą miłości Boga objawionej w miłosierdziu. Tajemnica ta została objawiona i wcielona przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Autor: KW
Ostra Brama.
Temat tegorocznych Opiek „Matka Nieustającej Pomocy” zaprasza nas do spojrzenia na Maryję oczami syna/córki i rozpoznania w Niej Matki, która nigdy nie odwraca się od swoich dzieci | Fot. Apolinary Klonowski

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W tym planie zbawienia ważną rolę odgrywa Maryja. Stała się Ona Matką Miłosierdzia poprzez zrodzenie i wychowanie wcielonego Miłosierdzia Bożego. W Niej spełniła się obietnica Boga złożona w Ogrodzie Eden, zaraz po upadku pierwszych rodziców, o potomku niewiasty, który zmiażdży głowę kusiciela (por. Rdz 3,15). Jak świadczą Ewangelie, rola Maryi w przekazywaniu Bożego Miłosierdzia na tym się nie kończy. Już na początku publicznej działalności Jezusa, na weselu w Kanie, jako pierwsza dostrzega troskę nowożeńców i wskazuje im drogę do otrzymania pomocy od Syna (por. J 2,1-8). Później, na mocy testamentu umierającego Syna, stała się Ona Matką każdego z nas, gdy Jezus z krzyża, w osobie apostoła Jana, powierzył Jej troskę o cały Kościół i o każdego z jego członków (por. J 19,25-27).

KW: Potrzeba nam Miłosierdzia

Spojrzeć na Maryję oczami syna/córki

Temat tegorocznych Opiek „Matka Nieustającej Pomocy” zaprasza nas do spojrzenia na Maryję oczami syna/córki i rozpoznania w Niej Matki, która nigdy nie odwraca się od swoich dzieci, zawsze towarzyszy troskliwym spojrzeniem i jest gotowa odpowiedzieć na potrzeby i pomóc w trudnych chwilach. Prawdopodobnie nieraz doświadczyliśmy tego osobiście lub słyszeliśmy świadectwa, potwierdzające otrzymane za Jej pośrednictwem łaski, być może nawet związane z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. Maryja otacza miłością i troską nie tylko swoje posłuszne i wierne dzieci, ale także nie pozostawia na pastwę losu tych, którzy zbłądzili lub się zgubili. Cierpliwie oczekuje ich powrotu, aby móc ich zaprowadzić do swojego Syna, który jest pełen Miłosierdzia.

Zapraszamy do refleksji i rozważania tego w tygodniu Opiek poprzez uczestnictwo w nabożeństwach lub modlitwę osobistą. Niech doświadczone łaski pomogą Wam rozpoznać w Maryi Matkę Nieustającej Pomocy i zachęcą do zwrócenia się do Niej z ufnością.

Modlitwa rzymska I

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję (wypowiadamy intencje naszych serc).

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.

Amen.

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Program tegorocznych Opiek

SOBOTA, 14 LISTOPADA
Inauguracja Odpustu

Godz. 16:00 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim i polskim)
Godz. 16:30 – Akatyst ku czci NMP w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
Godz. 17:00 – Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele (w jęz. litewskim i polskim)
Godz. 18:00 – Msza św. w intencji parafii i nawiedzających świątynię w kościele (w jęz.litewskim i polskim)
Godz. 19:00 – Droga Światła w Ogrodzie Ostrobramskim

NIEDZIELA, 15 LISTOPADA
II Dekanat Wilna

Godz. 06:30 – Msza św. w kościele
Godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele
Godz. 09:00 – Msza św. w kościele
Godz. 13:00 – Msza św. w intencji Litwy w kaplicy Ostrobramskiej (biskupi Litwy)
Godz. 16:15 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17:00 – Msza św. w intencji członków kół Żywego Różańca w kościele
Godz. 22:00 – Nocna adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA
Dekanat Orański

Godz. 06:30 – Msza św. w kościele
Godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele
Godz. 09:00 – Msza św. w kościele
Godz. 13:00 – Msza św. w intencji seniorów w kościele
Godz. 15:00 – Msza św. w intencji Domowego Kościoła w kościele (w jęz. litewskim i polskim)
Godz. 16:15 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17:00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. niemieckim)
Godz. 17:00 – Msza św. w intencji rolników i rzemieślników w kościele

WTOREK, 17 LISTOPADA
Dekanat Święciański i Ignaliński

Godz. 06:30 – Msza św. w kościele
Godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele
Godz. 09:00 – Msza św. w kościele
Godz. 13:00 – Msza św. w intencji uchodźców i migrantów w kościele
Godz. 16:15 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17:00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. hiszpańskim)
Godz. 17:00 – Msza św. w intencji pracowników mediów w kościele

ŚRODA, 18 LISTOPADA
Dekanat Solecznicki

Godz. 06:30 – Msza św. w kościele
Godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele
Godz. 09:00 – Msza św. w kościele
Godz. 13:00 – Msza św. w intencji kapłanów, osób konsekrowanych w kościele
Godz. 15:00 – Msza św. w intencji wspólnoty neokatechumenalnej w kościele (w jęz. litewskim i polskim)
Godz. 16:15 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17:00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. angielskim)
Godz. 17:00 – Msza św. w intencji licznych powołań w kościele

CZWARTEK, 19 LISTOPADA
Dekanat Trocki

Godz. 06:30 – Msza św. w kościele
Godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele
Godz. 09:00 – Msza św. w kościele
Godz. 13:00 – Msza św. w intencji uczniów i nauczycieli w kościele
Godz. 16:15 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17:00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. włoskim)
Godz. 17:00 – Msza św. w intencji polityków i urzędników państwowych w kościele (bp A. Poniškaitis)

PIĄTEK, 20 LISTOPADA
Dekanat Kalwarii Wileńskiej

Godz. 06:30 – Msza św. w kościele
Godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele
Godz. 09:00 – Msza św. w kościele
Godz. 13:00 – Msza św. w intencji pracowników służby zdrowia w kościele
Godz. 15:00 – Msza św. w intencji chorych w kościele (w jęz. litewskim i polskim)
Godz. 16:15 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17:00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. ukraińskim)
Godz. 17:00 – Msza św. w intencji hospicjum w kościele

SOBOTA, 21 LISTOPADA
Dekanat Nowej Wilejki

Godz. 06:30 – Msza św. w kościele
Godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele
Godz. 09:00 – Msza św. w kościele
Godz. 13:00 – Msza św. w intencji rodzin w kościele
Godz. 15:00 – Msza św. w kościele (w jęz. białoruskim)
Godz. 16:15 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17:00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. rosyjskim)
Godz. 17:00 – Msza św. w intencji młodzieży i harcerzy w kościele (bp A. Poniškaitis)
Godz. 22:00 – Nocna adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

NIEDZIELA, 22 LISTOPADA
I Dekanat Wilna

Godz. 06:30 – Msza św. w kościele
Godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele
Godz. 09:00 – Msza św. w kościele
Godz. 13:00 – Msza św. w intencji pokoju na świecie w kaplicy Ostrobramskiej (bp A. Poniškaitis)
Godz. 16:15 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej
Godz. 17:00 – Msza św. w intencji uczestników Odpustu w kościele

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