Czipowanie zwierząt na Litwie. Dlaczego nie warto z tym zwlekać?

Znakowanie i rejestracja zwierząt domowych to nie tylko obowiązek właścicieli psów, kotów i fretek, ale przede wszystkim sposób na zapewnienie im bezpieczeństwa. Mimo to w społeczeństwie nadal funkcjonuje wiele mitów dotyczących tej procedury. Niektórzy właściciele uważają, że zwierzęta niewychodzące z domu nie potrzebują mikrochipów, inni obawiają się, że zabieg jest bolesny.

Mikrochip pomaga odnaleźć właściciela

Wielu właścicieli zwierząt uważa, że znakowanie kotów czy fretek niewychodzących z domu jest zbędne. Tymczasem nawet zwierzę przebywające wyłącznie w mieszkaniu może przypadkowo wydostać się na klatkę schodową lub ulicę.

Znakowanie mikrochipem i rejestracja zwiększają szanse na odnalezienie właściciela. Jeśli ktoś znajdzie zagubione zwierzę, powinien udać się z nim do weterynarza, osoby uprawnionej do znakowania lub najbliższego schroniska, gdzie można sprawdzić obecność mikrochipu.

Jeżeli znalazca nie może zapewnić zwierzęciu tymczasowej opieki, powinien powiadomić samorząd, na którego terenie je znaleziono. Samorząd zorganizuje opiekę nad zwierzęciem. Jeśli w ciągu 2 tygodni właściciel się nie zgłosi, zwierzę przechodzi w posiadanie opiekuna, który może rozpocząć poszukiwania nowego domu.

Problem jest poważny. Każdego roku do schronisk na Litwie trafia ponad 15 tys. psów i kotów. Zaledwie około 15% z nich udaje się zwrócić właścicielom. Znakowanie pomaga również ograniczać nielegalny handel zwierzętami i ich przemyt.

Czy znakowanie zwierząt jest bolesne?

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wszczepienie mikrochipu sprawia zwierzęciu ból. W rzeczywistości jest to szybki zabieg, uznawany za praktycznie bezbolesny.

Procedurę wykonuje lekarz weterynarii lub uprawniona osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenie i ma dostęp do Rejestru Zwierząt Domowych.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami znakowanie i rejestracja psa, kota lub fretki muszą nastąpić w ciągu 4 miesięcy od przybycia zwierzęcia, jednak nie później niż w momencie przekazania go innemu właścicielowi lub opiekunowi.

Po zakupie lub przygarnięciu zwierzęcia już oznakowanego i zarejestrowanego należy zaktualizować dane właściciela w rejestrze.

Na Litwie zarejestrowano już setki tysięcy zwierząt

Według danych Rejestru Zwierząt Domowych z 1 września 2026 r. na Litwie było zarejestrowanych 317 tys. psów, 180 tys. kotów, 538 fretek.

Liczba rejestrowanych zwierząt zmienia się sezonowo. Wiosną i latem każdego miesiąca do rejestru trafia od 5 do 7 tysięcy kotów, psów i fretek. Jesienią i zimą liczba ta spada do około 3 tysięcy miesięcznie.

Szczegółowe statystyki, również z podziałem na samorządy, publikuje Państwowe Centrum Danych Rolniczych, które administruje rejestrem.

Mikrochip przydaje się nie tylko w przypadku zaginięcia

Znakowanie i rejestracja zwierząt są niezbędne także podczas podróży. Ważne jest również posiadanie aktualnych informacji o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Oznakowanie zwierzęcia ma znaczenie przy korzystaniu z hoteli dla zwierząt, które wymagają mikrochipu i rejestracji.

Na rynku dostępne są ponadto inteligentne miski oraz specjalne drzwiczki wyposażone w czytniki mikrochipów. Urządzenia rozpoznają konkretne zwierzę i umożliwiają mu dostęp do karmy lub wejście do budynku.

Właściciele mogą sprawdzić dane swoich zwierząt za pośrednictwem Elektronicznego Portalu Administracji, logując się do Rejestru Zwierząt Domowych. W sprawie znakowania, rejestracji i aktualizacji danych można zwrócić się do lekarza weterynarii lub uprawnionej osoby.