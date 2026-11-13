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Do końca roku tańsze podróże między miastami

Sejm Litwy zatwierdził tymczasowe obniżenie cen biletów autobusów międzymiastowych o połowę. Zniżka ma obowiązywać do końca grudnia. Władze liczą, że rozwiązanie złagodzi skutki wysokich cen paliwa i zachęci mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Międzymiastowy autobus.
Fot. ELTA

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We wtorek 10 listopada za zmianami w ustawie o ulgach w publicznym transporcie pasażerskim głosowało 99 posłów, czterech było przeciw, a kolejnych czterech wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy przewidują 50-procentową obniżkę cen biletów autobusów międzymiastowych. Osobom uprawnionym do ulg w wysokości 50 proc. lub 80 proc. dodatkowa zniżka będzie naliczana od już obniżonej ceny biletu.

Propozycja wywołała jednak krytykę części parlamentarzystów. Konserwatysta Jurgis Razma nazwał reakcję władz na rosnące ceny paliw „kpiną”, wskazując na zbyt krótki okres obowiązywania ulgi.

„Dla niewielkiej grupy osób jest to pewna ulga — być może jedna czy dwie osoby przestawią się z własnych samochodów na transport publiczny” — stwierdził podczas posiedzenia Sejmu.

Saulius Bucevičius z partii Świt Niemna ocenił natomiast, że mieszkańcy wsi nie odczują korzyści. Ostrzegł również, że większe zainteresowanie przejazdami może doprowadzić do braku miejsc w autobusach.

Wiceminister transportu Dovilė Sujetaitė poinformowała, że wprowadzenie zniżki od połowy listopada wymagałoby około 2,8 mln euro na rekompensaty dla przewoźników.

Podstawą ich obliczania mają być ceny biletów obowiązujące 1 września. Według wiceminister we wrześniu i październiku przewoźnicy podnieśli ceny o około 10 procent.

Mieszkańcy będą mogli podróżować taniej, gdy prezydent podpisze poprawki.

Podobną 50-procentową zniżkę od października stosują już Koleje Litewskie.

Czytaj także: Rząd za 50-procentową zniżką na bilety

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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