Strona głównaGospodarka

Rząd za 50-procentową zniżką na bilety

Od 1 listopada mieszkańcy Litwy mogą płacić o połowę mniej za przejazdy autobusami międzymiastowymi. Rząd poparł propozycję wprowadzenia tymczasowej ulgi, która ma złagodzić skutki inflacji i wysokich cen paliw. Ostateczna decyzja należy jednak do Sejmu.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Sejm Litwy.
Fot. Dainius Labutis, ELTA

Czytaj również...

W piątek, 16 października, rząd poparł propozycję Ministerstwa Łączności dotyczącą wprowadzenia 50-procentowej zniżki na bilety autobusów międzymiastowych. Ulga miałaby obowiązywać od 1 listopada do końca 2026 roku.

Jak podkreślił minister łączności Juras Taminskas, jej celem jest złagodzenie skutków inflacji i gwałtownego wzrostu cen paliw oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

Podstawą obliczania rekompensat dla przewoźników będą ceny biletów obowiązujące 1 września 2026 r. Ma to zapobiec sztucznemu podwyższaniu taryf.

„Czasowo ograniczona rekompensata w wysokości 50 proc. ceny biletu będzie stosowana przy ustaleniu bazy cenowej podlegającej rekompensacie. Za podstawę zostanie przyjęta cena z dnia 1 września 2026 r., aby państwo nie finansowało sztucznego podwyższenia taryf przez przewoźników, gdyby do tego doszło. Innymi słowy, wprowadza się zabezpieczenie przed ewentualnymi nadużyciami ze strony przewoźników” — wyjaśnił minister.

Projekt wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Sejm, który ma rozpatrzyć poprawki w trybie pilnym.

Rada ds. Konkurencji zwróciła uwagę, że część korzyści z ulgi może trafić do przewoźników. Zaleciła więc dodatkową ocenę zgodności proponowanych rozwiązań z przepisami UE.

Szacowany koszt zniżek autobusowych wyniesie około 3,15 mln euro. Podobna, 50-procentowa ulga na bilety kolejowe została już wprowadzona i będzie obowiązywać do końca roku. Jej koszt oszacowano na około 2,8 mln euro.

Czytaj także: Pułap cen paliw na Litwie? Prezydent przypomina o swoim projekcie

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

Więcej od autora

Społeczeństwo

Dodatkowy podatek dla Orlen Lietuva? Minister ostrzega przed konfliktem z Polską

Litewski rząd analizuje możliwość opodatkowania nadzwyczajnych zysków Orlen Lietuva w związku z rosnącymi cenami paliw. Minister finansów Taurimas Valys ostrzega jednak, że takie rozwiązanie mogłoby zaszkodzić stosunkom z Polską, a wpływy do budżetu byłyby stosunkowo niewielkie.
Wiadomości

Wilno zwiększa finansowanie sportu. Pojawiają się nowe bezpłatne treningi i zawody

Więcej pieniędzy na sport w WilnieWładze Wilna zamierzają zwiększyć dostępność zajęć sportowych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wsparcie obejmie regularne treningi, imprezy masowe oraz zawody na wysokim poziomie...
Społeczeństwo

Minister kultury zapowiada wzrost płac. Podwyżki mają sięgnąć 7-10 proc.

W 2027 r. pracownicy sektora kultury na Litwie mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń o 7-10 proc. Minister kultury Lukas Alsys zapowiada, że podwyżki będą jednym z głównych priorytetów podczas przygotowywania przyszłorocznego budżetu.

RedKomy