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Zdjęcia z 35. edycji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2026″ [GALERIA]

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się krajowe eliminacje 35. edycji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2026". Historia konkursu sięga roku 1991. Nikt wówczas nie sądził, że konkurs przetrwa tyle lat. Konkurs posiada cztery kategorie wiekowe: dzieci do lat 7, 8-12 lat, 13-15 lat oraz powyżej lat 16.

Autor: KW
35. edycja Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2026
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków za Granicą „Kresy” to jedyne na świecie przedsięwzięcie, które od 1991 roku promuje polską poezję wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju. Dzieci, młodzież i dorośli z kilkunastu krajów przygotowują repertuar i doskonalą swój warsztat recytatorski, by później zmierzyć się z sobą, tekstem i sceną.

Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu dziennika „Kurier Wileński”.

Nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz uchwycił emocje uczestników Konkursu.

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