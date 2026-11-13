Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków za Granicą „Kresy” to jedyne na świecie przedsięwzięcie, które od 1991 roku promuje polską poezję wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju. Dzieci, młodzież i dorośli z kilkunastu krajów przygotowują repertuar i doskonalą swój warsztat recytatorski, by później zmierzyć się z sobą, tekstem i sceną.

Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu dziennika „Kurier Wileński”.

Nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz uchwycił emocje uczestników Konkursu.