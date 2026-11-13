Święto polskiego słowa

9 listopada 2026 roku w Oddziale Kształcenia Podstawowego im. Longina Komołowskiego w Połukniu, należącym do Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, odbyły się eliminacje rejonowe XXXV Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2026”.

Tegoroczne spotkanie z poezją zgromadziło 50 uczestników, którzy przybyli, aby zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, wrażliwość artystyczną oraz zamiłowanie do polskiej literatury. Tak duża liczba młodych miłośników poezji świadczy o tym, że polskie słowo nadal zajmuje ważne miejsce w życiu młodego pokolenia Polaków na Litwie.

Konkurs „Kresy” od lat stanowi ważne wydarzenie kulturalne i edukacyjne, którego celem jest popularyzowanie polskiej poezji, rozwijanie talentów recytatorskich oraz pielęgnowanie języka ojczystego. To nie tylko rywalizacja o najwyższe miejsca, lecz przede wszystkim okazja do spotkania z literaturą, odkrywania jej piękna i dzielenia się emocjami, które kryją się w poetyckich strofach.

Podczas tegorocznych eliminacji publiczność mogła usłyszeć utwory wybitnych polskich poetów, między innymi Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow, Czesława Miłosza i in. Różnorodność repertuaru sprawiła, że każdy występ miał swój niepowtarzalny charakter.

Na scenie nie zabrakło zarówno najmłodszych uczestników, którzy z ogromną odwagą stawiali pierwsze kroki w sztuce recytacji, jak i starszych uczniów, prezentujących dojrzałe interpretacje wymagających utworów poetyckich.

Niełatwe zadanie komisji konkursowej

Występy młodych recytatorów oceniała komisja konkursowa, w której skład weszły:

Doc. dr Henryka Sokołowska – kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie;

– kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie; Doc. dr Irena Masojć – docentka Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, językoznawczyni, specjalistka w zakresie języka polskiego i socjolingwistyki;

– docentka Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, językoznawczyni, specjalistka w zakresie języka polskiego i socjolingwistyki; Doc. dr Barbara Dwilewicz – docentka Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie, językoznawczyni, specjalistka w zakresie języka polskiego i kultury języka;

– docentka Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie, językoznawczyni, specjalistka w zakresie języka polskiego i kultury języka; Julija Virganavičienė – starosta gminy Połuknie, przedstawicielka samorządu rejonu trockiego.

Komisja zwracała szczególną uwagę na dobór repertuaru, poprawność językową, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wyłonienie najlepszych recytatorów nie było łatwym zadaniem. Każdy z uczestników wniósł na scenę własną wrażliwość, sposób rozumienia poezji i indywidualny charakter występu. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja wyłoniła laureatów w czterech kategoriach wiekowych oraz przyznała wyróżnienia.

Fot. archiwum szkolne

Laureaci eliminacji rejonowych

W I kategorii wiekowej (dzieci do 7 lat) pierwsze miejsce zdobył Valdemar Romančik z Oddziału Kształcenia Podstawowego im. Longina Komołowskiego w Połukniu, przygotowany przez nauczycielkę Ivonę Grigienė. Drugie miejsce zajął Aleksander Siniavskij z tej samej placówki, również pod opieką Ivony Grigienė. Trzecie miejsce przypadło Etnai Beinaravičiūtė z Gimnazjum w Trokach, przygotowanej przez Renatę Strazevičienė.

W II kategorii wiekowej (od 8 do 12 lat) zwyciężyła Erika Sinenko z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, uczennica Liliji Kondratowicz. Drugie miejsce zdobyła Aurelija Molis z Oddziału Kształcenia Podstawowego im. Longina Komołowskiego w Połukniu, przygotowana przez Katažynę Mažeikienė. Trzecie miejsce zajęła Melanija Mackevič z tej samej placówki, uczennica Agnieški Matačiny.

W tej kategorii komisja przyznała również dwa wyróżnienia. Otrzymali je Darian Grigorjev z Połuknia, przygotowany przez Katažynę Mažeikienė, oraz Dominik Valicki z Oddziału Progimnazjalnego im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, uczeń Ireny Orlovej.

W III kategorii wiekowej (od 13 do 15 lat) wszystkie trzy miejsca na podium zdobyły uczennice Oddziału Kształcenia Podstawowego im. Longina Komołowskiego w Połukniu, przygotowane przez nauczycielkę Karolinę Buchovecką. Pierwsze miejsce zajęła Elžbieta Senkanec, drugie – Agnė Asteikaitė, natomiast trzecie – Eliza Kliukoit.

W IV kategorii wiekowej (od 16 lat i dorośli) pierwsze miejsce zdobyła Milana Paguželskaja z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, przygotowana przez Liliję Kondratowicz. Drugie miejsce zajęła Amelija Maconko z Oddziału Kształcenia Podstawowego im. Longina Komołowskiego w Połukniu, uczennica Karoliny Buchoveckiej. Trzecie miejsce przypadło Rimvydasowi Siniusowi z Gimnazjum w Trokach, przygotowanemu przez Beatę Bagdevičienė.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Livija Jacunskaitė z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, przygotowana przez Liliję Kondratowicz, oraz Aneta Lialka z tej samej placówki, uczennica Beaty Kosovskiej.

Wszyscy laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy uzyskali kwalifikację do kolejnego etapu konkursu, który odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Za każdym sukcesem ucznia stoi praca nauczyciela

Konkurs recytatorski to nie tylko kilkuminutowy występ na scenie. Za każdą interpretacją wiersza kryją się godziny przygotowań, ćwiczeń, poszukiwania odpowiedniej intonacji, pracy nad dykcją oraz odkrywania znaczenia poetyckich słów.

Nieocenioną rolę w tym procesie odgrywają nauczyciele, którzy nie tylko pomagają uczniom przygotować się do konkursu, ale również rozwijają ich zainteresowania literackie, uczą wrażliwości na piękno języka i zachęcają do odważnego wyrażania emocji.

Szczególnego znaczenia nabiera to w polskich szkołach na Litwie, gdzie pielęgnowanie języka ojczystego, znajomość literatury i przekazywanie dziedzictwa kulturowego kolejnym pokoleniom stanowią ważną część pracy wychowawczej i edukacyjnej.

Fot. archiwum szkolne

Wdzięczność za wsparcie młodych talentów

Organizacja takiego wydarzenia wymaga zaangażowania wielu osób, dlatego szczególne słowa wdzięczności należą się wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania i przebiegu.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania członkom komisji konkursowej za profesjonalizm, życzliwość i poświęcony czas, a także nauczycielom za trud włożony w przygotowanie młodych recytatorów.

Wyrazy wdzięczności kierowane są również do osób i instytucji, które wsparły konkurs, przekazując upominki i nagrody dla uczestników.

Szczególne podziękowania należą się Artūrasowi Nausutisowi – staroście Landwarowa, Juliji Virganavičienė – staroście Połuknia oraz Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie za życzliwość, hojność i wsparcie młodych talentów.

Dzięki ich zaangażowaniu wydarzenie stało się nie tylko okazją do zaprezentowania umiejętności recytatorskich, ale również pięknym świętem polskiej kultury.

Poezja, która pozostaje w sercach

XXXV edycja Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy” po raz kolejny pokazała, że poezja nie traci swojej wartości, a młode pokolenie nadal potrafi odnaleźć w niej emocje, piękno i ważne życiowe przesłania.

Dla jednych uczestników był to pierwszy występ przed większą publicznością, dla innych – kolejna okazja do doskonalenia swoich umiejętności. Jednak niezależnie od zajętego miejsca każdy młody recytator zasługuje na uznanie za odwagę, wysiłek i serce włożone w przygotowanie występu.

W czasach, gdy codzienność coraz częściej zdominowana jest przez nowoczesne technologie i szybki przepływ informacji, takie wydarzenia przypominają, jak wielką wartość ma żywe słowo, literatura i bezpośrednie spotkanie z drugim człowiekiem.

Konkurs „Kresy” jest więc czymś więcej niż artystyczną rywalizacją. To ważna lekcja wrażliwości, szacunku do języka ojczystego i przywiązania do polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom należą się serdeczne gratulacje, a laureatom – życzenia powodzenia podczas kolejnego etapu konkursu w Wilnie.

Niech piękno polskiej poezji nadal inspiruje młode pokolenia, a słowo ojczyste pozostaje skarbem, który warto pielęgnować i przekazywać dalej.

Karolina Buchowiecka,

organizatorka eliminacji rejonowych XXXV Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2026”