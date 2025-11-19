— Nie było ciężko. Naprawdę — zapewnia „Kurier Wileński” Nataniel Wołodko, uczeń zerówki w Szkole-Przedszkolu „Wilia”, który zdobył pierwsze miejsce na XXXIV Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „Kresy 2025” w grupie dla najmłodszych.

Młody laureat świetnie zarecytował dwa wiersze, „Pomidor” Jana Brzechwy oraz „Rakieta” Marii Terlikowskiej.

80 uczestników z całej Wileńszczyzny

Najmłodszego laureata do konkursu przygotowała jego wychowawczyni Waleria Martinionienė.

— Sądzę, że takie konkursy są bardzo potrzebne. Naprawdę dużo dają dziecku. Konkursy recytatorskie są bardzo ważne. Zresztą samo wyjście poza ściany przedszkola lub szkoły jest ważne. Podróże kształcą. Dla nas wyjście na taki konkurs jest podróżą i przygodą — ocenia w rozmowie z naszym dziennikiem nauczycielka z wymienionej placówki.

13 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się finał XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2025”. W tegorocznym finale wzięło udział 80 uczniów szkół polskich z rejonów wileńskiego, solecznickiego, święciańskiego, trockiego oraz Wilna.

Pierwsze miejsce powędrowało do Eweliny Romejko z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (instruktor Lucja Minowicz). Tomasz Suckiel z Gimnazjum w Ejszyszkach (instruktor Alicja Turowska) uplasował się na drugim miejscu, a na trzecim Edwin Jerenkiewicz z Gimnazjum im. Jana Bosko w Jegliszkach (instruktor Krystyna Dajnarowicz).

Wysoki poziom i szeroka rozpiętość geograficzna

Organizatorem litewskich eliminacji konkursu „Kresy” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Przewodnicząca organizacji Krystyna Dzierżyńska zaznaczyła, że uczestnicy najstarszej kategorii wypadli bardzo dobrze.

— Z ogromną przyjemnością słuchało się ich recytacji. I co najważniejsze, wcześniej zazwyczaj Wilno wiodło prym. W tym roku również wygrała dziewczyna z „Syrokomlówki”, ale drugie miejsce zajął chłopak z Gimnazjum w Ejszyszkach, a trzecie chłopak z gimnazjum w rejonie wileńskim. Rozpiętość geograficzna jest bardzo szeroka. Oznacza to, że z dziećmi i młodzieżą skutecznie pracują nauczyciele oraz instruktorzy. Poza tym konkurs pokazuje, że młodzież oprócz multimediów interesuje również polska poezja. Ta trójka wyjedzie do Białegostoku na finał Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego „Kresy”. My zawsze stawiamy na naszą reprezentację, która zazwyczaj jest bardzo mocna — mówi Krystyna Dzierżyńska dla „Kuriera Wileńskiego”.

— Byliśmy mile zaskoczeni, że poziom starszej grupy był wysoki. Jury miało kłopot z wytypowaniem trzech pierwszych miejsc — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Irena Litwinowicz, członkini jury oraz kierownik artystyczna Polskiego Teatru w Wilnie.

Brak warsztatów

Irena Litwinowicz dostrzegła jednak pewne problemy dotyczące najmłodszych uczestników konkursu.

— Niestety, najmłodsza grupa pokazała się trochę poniżej poziomu, jaki był w poprzednich latach. To nie było tylko moje odczucie. Oczywiście byli wspaniali uczestnicy i mieliśmy z kogo wybierać. Tym niemniej, poprzednio średni poziom był wyższy i mieliśmy problem z wyłonieniem zwycięzców. Moim zdaniem brakuje warsztatów dla nauczycieli, instruktorów szykujących młodzież i dzieci na konkurs. Widzimy zdolnych i utalentowanych uczestników, ale często są źle prowadzeni. Wówczas powstaje żal, że dziecko nie może odpowiednio się wykazać się — podkreśla szefowa Polskiego Teatru w Wilnie.

Język i repertuar

Członkini jury Lila Kiejzik była zachwycona najstarszą grupą uczestników. Bardzo jej się spodobał repertuar oraz poziom języka polskiego.

— Byłam wzruszona. Mickiewicz, Gałczyński, Miłosz. Ktoś mi niedawno powiedział, że ten kto czyta Mickiewicza, to tylko chodzi na różne imprezy świąteczne, a później na mszę do Ostrej Bramy. Przykro słuchać takich wypowiedzi. Cóż, komu nie podoba się Mickiewicz, to trudno — ocenia kierownik artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, zdaniem której pewnym mankamentem była zbyt duża liczba uczestników.

— Wysłuchać i ocenić 160 wierszy jest bardzo trudno — przyznała członkini jury.

Z kolei Irena Litwinowicz zwróciła uwagę na to, że problemem czasem może stanowić też dobór wiersza.

— Nauczyciel czasem wskazuje wiersz, który często jest niedostosowany wiekowo dla ucznia. Widać, że recytator jest zdolny, ale nie jest w stanie zmierzyć się z materiałem — zauważa Irena Litwinowicz.

Lilę Kiejzik natomiast ucieszyło, że uczestnicy, w tym najmłodsi, postawili na klasyczne polskie utwory.

— Był Brzechwa. Przeważały polskie wiersze dziecięce. Nie wymyślali czegoś niezrozumiałego. Było po wileńsku bardzo pięknie — konkluduje reżyserka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

To teatr mnie znalazł. To miłość, to życie, to miejsce, gdzie mój syn wyrósł i dorastał

Laureaci XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2025”

KATEGORIA I

I Nataniel Volodko — Szkoła-Przedszkole „Wilia” w Wilnie (instruktor Valerija Martinionienė);

II Damian Taraszkiewicz — Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie (instruktor Irena Korwiel);

III Magdalena Monika Dainoravičiūtė — Gimnazjum w Mickunach (instruktor Emilia Oberlan);

III Patrycja Andriejuk — Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie (instruktor Joanna Seliava);

Wyróżnienie: Eliza Subotowicz — Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (instruktor Łucja Godwod);

Wyróżnienie: Sofija Możejko — Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (instruktor Anna Fedorowicz).

KATEGORIA II

I Kinga Narwojsz — Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie (instruktor Helena Klimowicz);

II Adam Jurgo — Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (instruktor Ingrida Staniulienė);

III Paulina Sankowska — Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach (instruktor Bożena Piaskowska);

Wyróżnienie: Mateusz Grigoit — Szkoła-Przedszkole „Wilia” w Wilnie (instruktor Elwira Markiewicz);

Wyróżnienie: Agata Andruszkiewicz — Gimnazjum w Ejszyszkach (instruktor Janina Miszkinis).

KATEGORIA III

I Maja Błaszkiewicz — Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie (instruktor Jolanta Pacyno);

II Augustyn Bortkiewicz — Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach (instruktor Krystyna Deinarowicz);

III Gracjana Paula Żukaitė — Gimnazjum w Ejszyszkach (instruktor Wacława Iwanowska);

Wyróżnienie Faustina Maceikianec — Gimnazjum im.św. Jana Pawła II w Wilnie (instruktor Teresa Król);

Wyróżnienie: Jemeljan Paknys — Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (instruktor Edyta Klimaszewska);

Wyróżnienie: Jan Józef Benedykt Rudnicki — Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie (instruktor Alicja Rosowska).

KATEGORIA IV

I Ewelina Romeiko — Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (instruktor Łucja Minowicz);

II Tomasz Suckiel — Gimnazjum w Ejszyszkach (instruktor Alicja Turowska);

III Edwin Jerenkiewicz — Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach (instruktor Krystyna Deinarowicz);

Wyróżnienie: Daniił Jasiukait — Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (instruktor Danuta Szejnicka);

Wyróżnienie: Beata Szczerbuk — Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (instruktor Olga Wołkowicka).