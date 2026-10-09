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Budowanie relacji ponad granicami — wymiana uczniowska Gdynia–Landwarów

21-25 września uczniowie z Gdyni oraz Landwarowa zrealizowali już drugą edycję wymiany młodzieży. Projekt „Budujemy mosty, nie mury” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Gdyni i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie jest wyjątkową okazją do poznawania historii, kultury i codziennego życia obu narodów, a przede wszystkim do budowania relacji ponad granicami. W projekcie uczestniczą uczniowie klas siódmych i ósmych, którzy podczas wspólnego pobytu biorą udział w licznych zajęciach oraz aktywnościach integracyjnych.

Autor: KW
Tradycyjne zdjęcie w Kownie przy siedmiometrowej rzeźbie Pogoni — konnego rycerza ze wzniesionym nad głową mieczem i tarczą — będącej herbem Litwy .
Tradycyjne zdjęcie w Kownie przy siedmiometrowej rzeźbie Pogoni — konnego rycerza ze wzniesionym nad głową mieczem i tarczą — będącej herbem Litwy | Fot. archiwum szkolne

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Lekcja otwartości, tolerancji i odpowiedzialności

Program wymiany zawsze obejmuje poznawanie najważniejszych miejsc związanych z historią i kulturą Litwy. W tym roku młodzież odwiedziła Troki, Wilno i Kowno. Wspólne wycieczki były nie tylko okazją do zwiedzania, ale także punktem wyjścia do rozmów o historii Polski i Litwy, wspólnym dziedzictwie oraz różnicach i podobieństwach obu narodów. Nie zabrakło także czasu na wspólne aktywności sportowe, artystyczne i integracyjne. Dzięki nim uczniowie mogli lepiej się poznać, współpracować w grupach. Wspólne zadania pokazały, że wiele można osiągnąć dzięki współpracy i wzajemnemu szacunkowi.

Najważniejszym celem tego projektu jest budowanie trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz poznawanie historii i kultury Polski i Litwy. Spotkanie młodych ludzi z obu krajów staje się także lekcją otwartości, tolerancji i odpowiedzialności za wspólną europejską przyszłość. Nazwa projektu — „Budujemy mosty, nie mury” — doskonale oddaje jego ideę. Mosty powstają bowiem nie tylko między miastami i państwami, ale przede wszystkim między ludźmi. Wspólne doświadczenia, rozmowy i przeżycia mogą stać się początkiem przyjaźni, która wykracza poza ramy szkolnej wymiany.

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Pamiątkowe zdjęcie „rodziny projektowej” w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie | Fot. archiwum szkolne
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Inspirujące zajęcia i wycieczki

Ważnym punktem wymiany było spotkanie uczniów SP nr 29 w Gdyni z wicemerem rejonu trockiego Jonasem Kietavičiusem oraz kierownikiem Wydziału Edukacji rejonu trockiego Dalią Dzigienė. Przedstawiciele władz znaleźli czas, aby porozmawiać z młodzieżą i przybliżyć funkcjonowanie litewskiego systemu edukacji, a także opowiedzieć o zmianach i nowych technologiach wykorzystywanych we współczesnej szkole.

Wiele dobrych emocji i wrażeń dostarczył wspólny mecz siatkówki oraz dyskoteka, a koncert zespołu „Prząśniczka”, przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. H. Sienkiewicza pozostawił wiele pięknych wspomnień i pokazał, że szkolna scena może być miejscem, gdzie rodzą się pasje, przyjaźnie i wiara we własne możliwości.

W programie projektu oprócz zwiedzania miast, podziwiania architektury, zawsze są muzea, ponieważ pozwalają lepiej poznawać historię, kulturę i sztukę. Dzięki nim możemy zobaczyć z bliska przedmioty, dzieła i pamiątki, o których wcześniej uczyliśmy się tylko z książek. W tym roku zwiedziliśmy Uniwersytet Wileński, Muzeum Historyczne na Zamku w Trokach, Muzeum Władców w Wilnie oraz jedno z najstarszych muzeów Kowna — Muzeum Zoologiczne.

Serdecznie dziękujemy TVP Wilno oraz Łukaszowi Czunkiewiczowi za możliwość odwiedzenia redakcji wraz z naszymi uczniami. To była niezwykle ciekawa i inspirująca wycieczka, podczas której mogliśmy zobaczyć, jak powstają programy telewizyjne i poznać pracę dziennikarzy od kulis. Dziękujemy za gościnność, ciepłe przyjęcie i wartościowe spotkanie!

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Rozgrywki sportowe to wyjątkowa lekcja współpracy i współdziałania | Fot. archiwum szkolne

Serdeczne podziękowania

Nasz projekt pokazał, że najlepszą lekcją współpracy i poznawania historii może być bezpośrednie spotkanie z drugim człowiekiem, dlatego w imieniu uczestników serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji uczniowskiej wymiany Gdynia–Landwarów. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów, nauczycieli, opiekunów, którzy z ogromnym zaangażowaniem i otwartością włączyli się w to wyjątkowe przedsięwzięcie: dyrektor SP nr 29 w Gdyni Iwonie Chudyszewicz, wicedyrektor SP nr 29 w Gdyni Karolinie Pyczce, nauczycielom: Agnieszce Reiter, Alinie Narkiewicz, Alicji Wołkowej, Alė Matusewicz, Renacie Kviklienė, Anżelice Jacunskienė, Janinie Raińskiej, Edwardowi Mogilnickiemu. Dzięki Wam uczniowie mogli nie tylko poznać nowe miejsca i tradycje, ale przede wszystkim nawiązać przyjaźnie i lepiej poznać codzienność rówieśników.

Dziękujemy wicedyrektor Gimnazjum im. H. Sienkiewicza Angelinie Naruševičienė, pełniącej obowiązki dyrektora, za gościnność, życzliwość, wspólnie spędzony czas i wszystkie chwile, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Takie spotkania pokazują, że różnice kulturowe i granice nie muszą nas dzielić — mogą być początkiem wzajemnego poznania i budowania bliskości.

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Koordynatorki projektu:
Lilija Kondratowicz, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie,
Alina Sobolewska, SP nr 29 w Gdyni

Rozgrywki sportowe to wyjątkowa lekcja współpracy i współdziałania | Fot. archiwum szkolne
Pamiątkowe zdjęcie „rodziny projektowej” w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie | Fot. archiwum szkolne
Tradycyjne zdjęcie w Kownie przy siedmiometrowej rzeźbie Pogoni — konnego rycerza ze wzniesionym nad głową mieczem i tarczą — będącej herbem Litwy .
Tradycyjne zdjęcie w Kownie przy siedmiometrowej rzeźbie Pogoni — konnego rycerza ze wzniesionym nad głową mieczem i tarczą — będącej herbem Litwy | Fot. archiwum szkolne

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