W niedzielny wieczór, 17 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, odbył się finał jubileuszowej XX edycji najpiękniejszego konkursu naszego dziennika, „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy 2019”. W tym roku królową wieczoru została 18-letnia Dominika Lamauskaitė z Wilna, studiująca obecnie na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina.

– Czuję się wspaniale, chociaż jeszcze do końca nie uświadomiłam sobie, co się tutaj dzieje. Udział w tym konkursie stał się dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Włożyłam w swój występ wiele pracy, ale też dobrze się bawiłam. Przyszłam tutaj tak naprawdę nie po nagrody – po prostu uwielbiam scenę, kontakt z publicznością i pragnęłam zrobić wszystko, by sprawić dobre show oraz dobrze się czuć podczas całego tego procesu. Ponieważ otrzymałam koronę, moje starania chyba zostały docenione, z czego jestem ogromnie szczęśliwa – tuż po gali finałowej powiedziała nam wzruszona Dominika, która brała udział w naszym konkursie już po raz drugi. W 2017 roku Dominika też zaprezentowała się znakomicie i zdobyła wówczas tytuł I wicemiss.

Prowadzącą świątecznego wieczoru, tradycyjnie już, była urocza Agnieszka Skinder, której towarzyszył na scenie Piotr Andrzejewski z zespołu Bravvo Band. Oprawą artystyczną finału zajęły się byłe laureatki naszego konkursu – kierownik artystyczna i choreografka Justyna Suckiel oraz instruktorka wokalna Elita Narkiewicz. W ciągu kilku miesięcy czuwały nad dziewczętami. Dzięki ich pracy publiczność mogła upewnić się, że utalentowane i piękne polskie dziewczyny z Wileńszczyzny są naprawdę godne podziwu.

Jak wiadomo, głównym wydarzeniem podczas gali finałowej jest konkurs talentów. Finalistki prezentowały na scenie nie tylko talenty recytatorskie, muzyczne, taneczne, ale także teatralne i malarskie.

17-letnia Ewelina Gancewska, ze słynnego rodzeństwa wileńskich czworaczków, wystąpiła na scenie w towarzystwie trzech swoich braci, znakomicie wykonując „Miasteczko cud” Agnieszki Osieckiej. 18-letnia Karina Dawidowicz wraz z partnerem tanecznym zauroczyła widownię dynamicznym i zabawnym tańcem do muzyki ze słynnego filmu „Maska”. Tymczasem 20-letnia Greta Gulbicka zagrała na wiolonczeli, wykonując „Despacito” – najczęściej odtwarzany hit w historii internetu. Muzyczny występ podarowała widzom również 19-letnia Elżbieta Bagdziun, wykonując utwór pochodzący ze ścieżki muzycznej do filmu „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy.

Nietypowe talenty zaprezentowała natomiast 18-letnia Kamila Leonowicz. Młoda Polka z rejonu wileńskiego aktywnie uprawia fitness i szyje ubrania, toteż pokazała filmik z jednego ze swoich treningów oraz kolekcję autorskich kreacji. Tymczasem Dominika Lamauskaitė po raz kolejny udowodniła swoją miłość do teatru, prezentując wraz z kolegami muzyczne przedstawienie w stylu retro i wykonując „Rebekę” Andrzeja Własta, przez co sporo widzów doprowadziła do łez.

Dech publiczności zaparł też znakomity występ i mocny głos 19-letniej Justyny Palkiewicz, która zaśpiewała słynny utwór „The power of love” Celine Dion. Z kolei 22-letnia wilnianka, Ewelina Pietkiewicz, doczekała się głośnych braw po zaprezentowaniu fenomenalnej pamięci – dziewczyna łatwo wymieniła aż 250 znaków po przecinku w słynnej liczbie „Pi”. Natomiast 21-letnia Dominika Landyrewa zauroczyła widzów zmysłowym tańcem do remixu piosenki „Elastic heart”. Najlepszą jednak w tej rywalizacji okazała się 18-letnia Greta Butkiewicz – romantycznie zatańczyła oraz zaprezentowała swoje prace artystyczne, które można było obejrzeć w holu DKP. Talent plastyczny przypadł komisji do gustu, toteż Greta zdobyła tytuł Miss Talentu.

Następnym i obowiązkowym etapem gali finałowej był konkurs dziennikarski, podczas którego każda pretendentka do korony na kilka minut wcieliła się w rolę dziennikarki „Kuriera Wileńskiego” i zadawała pytania zaproszonym na scenę widzów. Dziewczęta tradycyjnie zaprezentowały też przepiękne futra z salonu Karališkas Tigras. Oprócz tradycyjnych rywalizacji w tym roku na widzów czekał również pokaz mody. Finalistki ukazały się na scenie w sukniach koktajlowych z kolekcji marki Aniele, której twórczynią jest projektantka Agnieszka Kozłowska. Natomiast podczas samej ceremonii wręczenia nagród dziewczęta wyszły na scenę w przepięknych sukniach wieczorowych z salonu Mon Cheri.

Niedzielną imprezę umilił dynamiczny występ dzieciaków z akademii tanecznej JamRam pod kierownictwem Justyny Suckiel. Niesamowite wrażenie na widzach zrobił też występ młodej, utalentowanej wokalistki jazzowej, Elisabeth Olshey. Natomiast podczas energetycznego koncertu charyzmatycznych chuliganów z Black Biceps widzowie chętnie razem śpiewali dobrze już znane na Wileńszczyźnie piosenki tego zespołu.

Jurorzy tymczasem mieli trudne zadanie – z dziesiątki pięknych i utalentowanych dziewcząt musieli bowiem wybrać królową wieczoru. W jury zasiadali: Krystyna Zimińska – wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Tomas Antanaitis, przedstawiciel spółki ubezpieczeniowej Polins, Zofia Matarewicz, dyrektor firmy Sofina, Renata Brasel – kierownik artystyczny zespołu „Wilia”, Mieczysław Subel – właściciel UAB Karališkas Tigras, Lucyna Kałtan – właścicielka gospodarstwa turystycznego Liūto Kalnas, Roma Perepečkienė – przedstawicielka czasopisma „Cosmopolitan”, Maria Klimaszewska, dyrektor Szkoły w Lazdynai, Agata Dorodko, zdobywczyni tytułu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy 2017”, Andrzej Podworski – dyrektor komercyjny „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz – redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” i przewodniczący jury.

Nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie otrzymały Karina Dawidowicz, Kamila Leonowicz, Elżbieta Bagdziun oraz Ewelina Pietkiewicz. Tytuł Miss Osobowości – czyli najbardziej koleżeńskiej dziewczyny, którą wybierają pozostałe uczestniczki konkursu – otrzymała Greta Gulbicka. Tytuły Miss Internetu oraz Miss Talentu zdobyła Greta Butkiewicz. Zaszczytny tytuł Miss Elegancji decyzją jurorów trafił do Justyny Palkiewicz. Drugą Wicemiss została właścicielka pięknego głosu – Ewelina Gancewska.

Pierwszą Wicemiss została Dominika Landyrewa. Urok jasnowłosej modelki docenili również fotoreporterzy, którzy wybrali ją jako faworytkę – w wyniku czego Dominika zdobyła też tytuł Miss Foto. Oprócz tytułu najbardziej fotogenicznej dziewczyny, uczestniczka z nr 10. zdobyła też tytuł Miss Podium oraz kupon zakupowy o wartości 1 000 euro w salonie Karališkas Tigras.

Królową wieczoru została Dominika Lamauskaitė, która zdobyła też zaszczytne tytuły Miss Publiczności, Miss Czytelników oraz Miss Telewizji. Koronę, która ozdobiła głowę naszej tegorocznej zwyciężczyni, wykonała twórczyni akcesoriów – Agnieszka Rynkiewicz. Roma Perepečkienė przekazała Dominice roczną prenumeratę popularnego czasopisma „Cosmopolitan” oraz zestaw kosmetyków. Projektantka mody Agnieszka Kozłowska wręczyła zwyciężczyni suknię z kolekcji Aniele.

Agnieszka Rynkiewicz wręczyła również nagrodę ufundowaną przez A. R. Glam boutique. Główną nagrodę ufundowało MSZ Rzeczypospolitej Polskiej – przenośny komputer. Wręczyła go wicekonsul ambasady RP w Wilnie, Irmina Szmalec.

