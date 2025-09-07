Inicjowana przez spółkę akcja odpowiedzialności społecznej „Apsaugok mane” („Chroń mnie”) odbędzie się już po raz 26.

Ubezpieczenie automatyczne

Firma ubezpieczeniowa odkreśliła również, że ubezpieczenie nie będzie obowiązywać, jeśli uczeń ulegnie wypadkowi drogowemu, podróżując pojazdem napędzanym energią elektryczną.

Ubezpieczenie wchodzi w życie automatycznie — to znaczy, że sami mieszkańcy nie muszą się nigdzie zgłaszać. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia zostanie wypłacone niezależnie od tego, czy uczeń będzie sprawcą wypadku. Suma wypłacanego odszkodowania może wynieść do 5 tys. euro.

„Ochrona ta dotyczy dzieci poruszających się pieszo, na rowerze, rolkach, deskorolce lub hulajnodze w dowolnym miejscu na terenie Litwy i o dowolnej porze dnia, ale pojazd nie może być wyposażony w silnik elektryczny. W przypadku uczestnictwa dziecka w wypadku drogowym rodzice lub opiekunowie muszą zgłosić zdarzenie policji i zarejestrować szkodę w „Lietuvos draudimas” — informuje w komunikacie Aurelija Kazlauskienė, dyrektor ds. strategii, klientów i marketingu spółki Lietuvos draudimas.

Lekcje dla uczniów klas początkowych

Według danych spółki „Lietuvos draudimas”, aż 40 proc. wszystkich wypadków drogowych dotyczy uczniów klas początkowych. Dlatego w 2024 roku spółka stworzyła książkę „Saugus kelyje” („Bezpieczny na drodze”), dostosowaną do potrzeb uczniów klas najmłodszych. Książkę można bezpłatnie pobrać w formacie elektronicznym na stronie internetowej spółki.

W tym roku ubezpieczyciele robią kolejny krok — pracownicy firmy Lietuvos draudimas odwiedzą szkoły w całej Litwie i poprowadzą lekcje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie są to suche zasady — to ma być wciągająca, zabawna i zrozumiała dla dzieci podróż ku bezpieczniejszej drodze. Nauczyciele są zatem zachęcani do rejestracji swoich klas do udziału w lekcjach.

Zajęcia będą odbywać się we wrześniu i październiku, a terminy można dogodnie uzgodnić z przydzielonym specjalistą. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej http://ld.lt.