Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    W wrześniu „Lietuvos draudimas” ubezpieczy 350 tysięcy uczniów, ale są wyjątki

    W wrześniu firma „Lietuvos draudimas” zapewni ubezpieczenie od wypadków na ulicach i drogach wszystkim uczniom szkół ogólnokształcących w kraju, których w tym roku jest około 350 tysięcy, poinformowała firma w poniedziałek 1 września.

    Autor: Brygita Łapszewicz
    Dzieci w odblaskowym ubraniu na ulicy.
    Inicjowana przez spółkę akcja odpowiedzialności społecznej „Apsaugok mane” („Chroń mnie”) odbędzie się już po raz 26. | Fot. organizatorzy, ELTA

    Czytaj również...

    Inicjowana przez spółkę akcja odpowiedzialności społecznej „Apsaugok mane” („Chroń mnie”) odbędzie się już po raz 26.

    Ubezpieczenie automatyczne

    Firma ubezpieczeniowa odkreśliła również, że ubezpieczenie nie będzie obowiązywać, jeśli uczeń ulegnie wypadkowi drogowemu, podróżując pojazdem napędzanym energią elektryczną.

    Ubezpieczenie wchodzi w życie automatycznie — to znaczy, że sami mieszkańcy nie muszą się nigdzie zgłaszać. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia zostanie wypłacone niezależnie od tego, czy uczeń będzie sprawcą wypadku. Suma wypłacanego odszkodowania może wynieść do 5 tys. euro.

    „Ochrona ta dotyczy dzieci poruszających się pieszo, na rowerze, rolkach, deskorolce lub hulajnodze w dowolnym miejscu na terenie Litwy i o dowolnej porze dnia, ale pojazd nie może być wyposażony w silnik elektryczny. W przypadku uczestnictwa dziecka w wypadku drogowym rodzice lub opiekunowie muszą zgłosić zdarzenie policji i zarejestrować szkodę w „Lietuvos draudimas” — informuje w komunikacie Aurelija Kazlauskienė, dyrektor ds. strategii, klientów i marketingu spółki Lietuvos draudimas.

    Lekcje dla uczniów klas początkowych

    Według danych spółki „Lietuvos draudimas”, aż 40 proc. wszystkich wypadków drogowych dotyczy uczniów klas początkowych. Dlatego w 2024 roku spółka stworzyła książkę „Saugus kelyje” („Bezpieczny na drodze”), dostosowaną do potrzeb uczniów klas najmłodszych. Książkę można bezpłatnie pobrać w formacie elektronicznym na stronie internetowej spółki.

    W tym roku ubezpieczyciele robią kolejny krok — pracownicy firmy Lietuvos draudimas odwiedzą szkoły w całej Litwie i poprowadzą lekcje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie są to suche zasady — to ma być wciągająca, zabawna i zrozumiała dla dzieci podróż ku bezpieczniejszej drodze. Nauczyciele są zatem zachęcani do rejestracji swoich klas do udziału w lekcjach.

    Zajęcia będą odbywać się we wrześniu i październiku, a terminy można dogodnie uzgodnić z przydzielonym specjalistą. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej http://ld.lt.

    Niedoświadczeni nastolatkowie szaleją na drogach, przejściach dla pieszych i po terenach zamieszkanych
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS, ld.lt

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Krótka historia praktycznego orzechołoma

    Gdy słyszy się kombinację słów „dziadek do orzechów”, natychmiast nasuwają się skojarzenia ze wzruszającą baśnią E.T.A. Hoffmanna, z niezrównaną muzyką baletową Piotra Czajkowskiego i z Bożym Narodzeniem. Drewniany dziadek...
    Tylko w „Kurierze”

    Wilno dostarczy rozrywki także tej zimy

    Bożonarodzeniowe imprezy, lodowisko, festiwale teatralne i filmowe, międzynarodowe targi książki – to tylko kilka powodów, by nawet zimą nie nudzić się w Wilnie. Wilno ubiera się właśnie w swoją najpiękniejszą...
    Szkolnictwo

    Umowa podpisana, ale strajk nauczycieli nadal realny

    2 grudnia, po strajku ostrzegawczym pedagogów, podpisana została zrewidowana umowa zespołowa pracowników oświaty i nauki. Dokument podpisał premier Saulius Skvernelis, minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius oraz liderzy...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.