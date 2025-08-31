Więcej
    Niedoświadczeni nastolatkowie szaleją na drogach, przejściach dla pieszych i po terenach zamieszkanych

    Funkcjonariusze policji realizujący działania prewencyjne wykrywają coraz więcej wykroczeń przeciwko przepisom ruchu drogowego popełnianych przez nieletnich. Wraz ze wzrostem popularności różnych środków transportu wśród nastolatków tacy kierowcy budzą społeczny niepokój.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Nastolatek za kierownicą.
    Funkcjonariusze policji będą zwracać większą uwagę na zachowanie nastolatków w ruchu drogowym | Fot. Adobe Stock

    Po przeanalizowaniu przez policję dostępnych danych dotyczących wykroczeń administracyjnych popełnionych przez nieletnich w latach 2023 i 2024, zauważalny jest znaczny wzrost liczby wykroczeń administracyjnych popełnionych przez dzieci w wieku od 9 do 16 lat. Ogólna liczba popełnionych przez nie wykroczeń przeciwko przepisom ruchu drogowego wzrosła o 45 proc., tj. z 790 do 1147 przypadków rocznie.

    Wzrosła liczba niebezpiecznych i świadomych wykroczeń przeciwko przepisom ruchu drogowego związanych z nielegalnym prowadzeniem pojazdów (jazda bez obowiązkowego ubezpieczenia lub obowiązkowego przeglądu technicznego) oraz przypadków nielegalnego prowadzenia pojazdów. W ciągu roku podwoiła się liczba wykroczeń przeciwko przepisom ruchu drogowego popełnianych przez pieszych i rowerzystów.

    Rosnąca liczba wykroczeń

    W 2024 r. 166 nieletnich prowadziło pojazdy bez prawa jazdy, 83 nastolatków jechało bez ubezpieczenia, w 72 przypadkach używane pojazdy nie miały ważnego przeglądu technicznego, a 62 korzystało z pojazdów, które nie były zarejestrowane. 9 nieletnich próbowało nie zastosować się do żądania funkcjonariuszy o zatrzymanie pojazdu, a 11 kierowców i jeden uczestnik ruchu drogowego – opuścić miejsce wypadku.

    W ciągu czterech miesięcy 2025 r. wykryto już 55 nieletnich, którzy prowadzili pojazdy bez uprawnień. Odnotowano 29 przypadków, w których nastolatki jeździli bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w 31 przypadkach używane pojazdy nie miały ważnego przeglądu technicznego, a 27 korzystało z pojazdów, które nie były prawidłowo zarejestrowane. 12 nieletnich próbowało nie zastosować się do polecenia funkcjonariuszy, aby zatrzymać pojazd lub opuścić miejsce zdarzenia. Jeszcze przed rozpoczęciem lata (do 1 maja 2025 r.) wykroczenia popełniło 123 pieszych lub rowerzystów.

    Wśród nastolatków coraz popularniejsze stają się nietypowe środki transportu (rowery elektryczne, skutery elektryczne, mocne – ponad 2 kW – pojazdy mikro), a ich kierowcy nie tylko próbują szaleć na drogach i ulicach, ale także filmują swoje chuligańskie zachowania i umieszczają nagrania w sieciach społecznościowych. Zarówno rodzice, jak i nastolatki powinni wiedzieć, jakie konsekwencje grożą za takie zachowanie, jak należy się zachowywać, a jak nie.

    Kto ponosi odpowiedzialność

    Funkcjonariusze Departamentu Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL, Zarządu Policji Drogowej oraz okręgowych komend policji wielokrotnie zatrzymywali, kontrolowali i wyjaśniali sprawy osób szalejących na drogach, a także stale sprawdzają, czy kierowcy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty i nie naruszają przepisów.

    Rosnąca tendencja do łamania przepisów i przykłady pokazują, że coraz więcej nieletnich staje się aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego, ale części z nich brakuje poczucia odpowiedzialności i wiedzy na temat bezpiecznego zachowania na drodze.  

    Funkcjonariusze policji będą zwracać jeszcze większą uwagę na zachowanie nastolatków w ruchu drogowym i zachęcają społeczeństwo do bardziej aktywnego zaangażowania się w wychowanie i edukację dzieci – odpowiedzialność za wychowanie spoczywa nie tylko na organach ścigania, ale także na rodzicach, szkołach i społecznościach.

    – Ważne jest, aby wszyscy – rodzice, nauczyciele, członkowie społeczności – przyczyniali się do kształtowania świadomości dzieci. Obserwując rosnącą tendencję do naruszania prawa i kontynuując policyjne działania prewencyjne, zwrócimy uwagę na nieletnich uczestników ruchu drogowego i będziemy aktywniej organizować działania prewencyjne – mówi Vytautas Grašys, szef Biura Porządku Publicznego w Departamencie Policji.

    Profilaktyka i prewencja

    Organizowany przez policję konkurs dla dzieci „Ja i policja” jest jednym ze środków służących wzmocnieniu więzi między dziećmi a funkcjonariuszami oraz kształtowaniu odpowiedzialnego zachowania od najmłodszych lat. Tematem tegorocznej edycji konkursu było bezpieczeństwo ruchu drogowego. W trzech etapach konkursu wzięło udział 260 młodych ludzi z 10 miast kraju. 26 maja 2025 r. w gimnazjum w Vydmantach w powiecie kretyńskim odbyło się spotkanie zwycięzców konkursu – drużyny o nazwie „Bracia prawa” – z funkcjonariuszami Wydziału Policji Drogowej Departamentu Policji.

    Słowniczek

    Motorower – to dwukołowy pojazd silnikowy, którego maksymalna prędkość projektowa przekracza 25 km/h, ale nie przekracza 45 km/h, a pojemność skokowa silnika nie przekracza 50 cm sześc. (w przypadku silnika spalinowego), a maksymalna moc użytkowa nie przekracza 4 kW (w przypadku silnika elektrycznego), lub trójkołowy pojazd silnikowy, którego maksymalna prędkość projektowa przekracza 25 km/h, ale nie przekracza 45 km/h, a pojemność skokowa silnika nie przekracza 50 cm sześc. (w przypadku silnika z zapłonem iskrowym/wymuszonym), maksymalna moc użyteczna nie większa niż 4 kW (w przypadku innego typu silnika spalinowego), a maksymalna moc użyteczna nie większa niż 4 kW (w przypadku silnika elektrycznego). Kategoria AM – mopedy i lekkie pojazdy czterokołowe, prawo jazdy można na nie uzyskać od 15. roku życia. Korzystanie z niezarejestrowanych motorowerów na drogach publicznych jest zabronione. Za korzystanie z niezarejestrowanego pojazdu, takiego jak motorower elektryczny, na drogach publicznych może zostać nałożona grzywna w wysokości od 50 do 100 euro. Ponadto mogą zostać nałożone dodatkowe sankcje, takie jak konfiskata pojazdu.

    Motocykl – dwukołowy pojazd silnikowy (z boczną przyczepą lub bez) o pojemności skokowej silnika spalinowego powyżej 50 cm sześc. i/lub maksymalnej prędkości projektowej powyżej 45 km/h. Kategoria A1 – motocykle o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm sześc., ale nieprzekraczającej 125 cm sześc., o ich moc nie przekracza 11 kW, a stosunek mocy do masy nie przekracza 0,1 kW/kg, a także pojazdy trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Prawo jazdy na nie można uzyskać od 16. roku życia.

    Quadami nie wolno jeździć po autostradach i drogach ekspresowych, jeśli ich maksymalna prędkość jest mniejsza niż 60 km/h. Quady te nie mogą poruszać się w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz jazdy motocyklami i traktorami. Należy pamiętać, że na obszarach chronionych, takich jak parki narodowe; mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia dotyczące użytkowania pojazdów czterokołowych. Wszystkie pojazdy czterokołowe muszą być zarejestrowane w Państwowym Zakładzie „Regitra” i posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz państwowy przegląd techniczny.

    Ścieżka rowerowa – droga lub część drogi przeznaczona do ruchu rowerów, motocykli i elektrycznych środków transportu mikro, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Ścieżka rowerowa musi być oddzielona od drogi lub jej części za pomocą środków inżynierii drogowej.

    Elektryczny środek transportu mikro – pojazd napędzany energią elektryczną przeznaczony do przewozu jednej osoby (skuter elektryczny, deskorolka elektryczna, elektryczny monocyklu, hulajnoga itp.), którego maksymalna moc użytkowa nie przekracza 1 kW, maksymalna prędkość projektowa nie przekracza 25 km/h, a wysokość punktu odniesienia siedzenia, jeśli jest ono zainstalowane, nie przekracza 540 mm. Wózki inwalidzkie nie są zaliczane do elektrycznych środków transportu o małej prędkości.

    Rowery elektryczne (o mocy do 1 kW, maksymalnej prędkości 25 km/h) nie podlegają obowiązkowi rejestracji, ale podczas jazdy po drodze należy przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego.

    Dobrano się do skóry chuliganom na elektrycznych hulajnogach

    Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 34 (95) 23-29/08/2025

