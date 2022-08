Letnia Akademia Muzyki Polskiej na Litwie

Zajęcia mają na celu zwiększenie jakości i umiejętności muzycznych, poszerzenie wiedzy na temat polskiej muzyki oraz umotywowanie do kontynuowania zamiłowań. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, jak Daniel Cebula-Orynicz — wokal, zespół wokalny, Aleksandra Jach — wokal, logopedia, Wiola Malchar — wokal, aktorstwo, Rafał Jackiewicz — instrumenty dęte, dyrektor artystyczny warsztatów, Aleksandra Mularczyk — fortepian, kompozycja, Łukasz Staniczek — gitara, zespół muzyczny.

Odnaleźć własną drogę

— Po raz pierwszy jestem w Wilnie w roli pedagoga, kogoś, kto może spojrzeć swoim okiem na tych niesamowicie zdolnych, młodych ludzi. Staramy się ich jeszcze bardziej otwierać, stawiamy wysoko poprzeczkę. Na co dzień dzielę się swoimi umiejętnościami w czasie koncertów (tu też trochę ich zagram), a teraz w tej roli dzielącego się swoją wrażliwością muzyczną nieco inaczej, jako pedagog czuję się bardzo spełniony — mówi Daniel Cebula-Orynicz.

— Próbuję przede wszystkim wskazywać, że warto pozostawać sobą, szukać własnej drogi. Nie narzucam niczego, zachęcam do poszukiwań, myślę, że to jedyna droga dla artysty — podkreśla prowadzący zajęcia.

Warsztaty są okazją nie tylko do poprawy warsztatu muzycznego, ale także — wymowy w języku polskim, bardzo ważnej dla wszystkich wokalistów. — Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Mowa polska jest tak naprawdę bardzo trudna, mamy szereg głosek szumiących, jak „sz”, „ż” „cz”, tu dodatkowo jeszcze dochodzi głoska „ł”, bo na Wileńszczyźnie mówi się nieco inaczej, ale uczestnicy zajęć są bardzo zmotywowani i szybko przyswajają wiedzę. Bardzo pomaga to, że są to bardzo muzykalne osoby, więc doskonale słyszą poszczególne dźwięki — mówi Aleksandra Jach, która prowadzi zajęcia z wokalu i logopedii.

Warsztaty są okazją do przekraczania własnych możliwości oraz nawiązania kontaktów

| Fot. Ilona Lewandowska

Chętnych było znacznie więcej

Uczestnicy warsztatów to osoby o bardzo zróżnicowanych zainteresowaniach i umiejętnościach muzycznych. Organizatorzy wzięli to pod uwagę, proponując zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne lekcje.

— Przyjęliśmy 30 osób, z tego 22 to głównie wokaliści a 8 to instrumentaliści, choć oczywiście nie jest to bardzo ścisły podział, bo wielu uczestników warsztatów jednocześnie gra i śpiewa. Mieliśmy sporo zgłoszeń, co mnie bardzo cieszy. Niestety, nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych, zdecydowaliśmy się dać szansę młodzieży, a zrezygnować z prowadzenia w tym roku grupy dziecięcej. Cieszy mnie również to, że wszystkie zgłoszenia były bardzo indywidualne, nie było tak, że jakiś zespół dominował. Widzimy bardzo dużą motywację do nauki, myślę, że ten projekt przyniesie dobre owoce — mówi organizator, Rafał Jackiewicz.

Jak zauważa, bardzo pozytywnie zaskoczyło go, że przy okazji rekrutacji odkrył wiele nowych, utalentowanych muzycznie osób. — Wydawało mi się, że bardzo uważnie śledzę to, co dzieje się wśród Polaków na Litwie, jeśli chodzi o muzykę, a jednak okazało się, że jest sporo osób, które mają ogromny potencjał, a ich nie znałem. Może będzie to początek kolejnych wspólnych projektów — zauważa organizator warsztatów.

Do najmłodszych uczestników warsztatów należy 13-letnia Patrycja, która śpiewa i gra na kanklach. Czego nauczyła się podczas warsztatów? — Dużo nowego, przede wszystkim nowych piosenek. I jeszcze, że powinnam się częściej uśmiechać — mówi.

Do najmłodszych uczestników zajęć należy 13-letnia Patrycja

| Fot. Ilona Lewandowska

Okazja do przekraczania siebie

Kamila Barškutytė dojeżdża na zajęcia co dzień z okolic Połuknia. — Śpiewam na co dzień w szkole, biorę udział w różnych konkursach, pomyślałam, że warsztaty będą dla mnie szansą na zdobycie dodatkowych umiejętności. Teraz widzę, że nie tylko w śpiewie mogę się czegoś nauczyć. Te zajęcia pomagają mi wyjść z mojej strefy komfortu. Jestem bardzo nieśmiałą osobą, nie mam wiele okazji do przełamywania się, a tutaj prowadzący warsztaty stawiają przed nami właśnie takie wyzwania. To bardzo cenne — dzieli się swoimi wrażeniami.

W warsztatach biorą udział także osoby, które muzyką zajmują się profesjonalnie. — Skończyłem szkołę muzyczną, po maturze zdecydowałem, że zwiążę z muzyką swoje życie zawodowe i studiuję teraz na II roku Litewskiej Akademii Muzycznej. Zdecydowałem się na udział w warsztatach, bo choć świetnie radzę sobie z repertuarem klasycznym, nie do końca dobrze czuję się w improwizacji. Razem z kolegami założyliśmy zespół, w którym gramy muzykę pop i jazz, liczę więc na to, że czegoś nauczę się przede wszystkim w tych obszarach — mówi Rafał Łapcun.

Jolanta — Na pewno brakuje tego rodzaju szkoleń, warsztatów. Jestem związana z muzyką od dawna, śpiewam w dwóch zespołach, pracuję w Centrum Kultury w Solecznikach i muszę przyznać, że po raz pierwszy mam możliwość udziału w takich warsztatach, w gronie polskich instruktorów. Tu jest bardzo intensywnie, maksymalnie wykorzystujemy czas i jestem pewna, że tego rodzaju szkolenia mogłyby być organizowane częściej — mówi Jolanta Prowłocka.

Wśród uczestników są instrumentaliści i wokaliści

| Fot. Ilona Lewandowska

Już niedługo koncert

O efektach warsztatów mieszkańcy Wileńszczyzny będą mogli przekonać się sami już w najbliższy piątek, 26 sierpnia. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 18:00 odbędzie się uroczysty koncert w wykonaniu uczestników oraz kadry instruktorskiej wraz z zespołem.

Organizatorem „Letniej Akademii Muzyki Polskiej na Litwie” jest Polska Scena Muzyczna na Litwie.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz ze środków Samorządu Miasta Wilna.

