Finałowy turniej darta w Elektrenach

Rejon wileński reprezentowały nasze darterki Milena Dziatłowska i Kamila Raišytė. Na pierwszym etapie rozgrywek trafiły do grupy C i spotkały się z zawodniczkami z Gimnazjum L. Ivinskio z Kuršėnai (rej. szawelski), zwyciężając 2:0. Następnie musiały uznać wyższość rywalek z Gimnazjum „Vaivorykštės” z Gargždai 1:2 (jak później się okazało — była to ich jedyna „wpadka”). Jednak lepszy bilans tzw. małych punktów pozwolił zająć pierwsze miejsce w grupie. W 1/8 z wynikiem 2:0 pokonały przedstawicielki Gimnazjum z Pandėliai (rej. rakiski).

1/4 finału — identyczny wynik w spotkaniu z Gimnazjum Simono Gaudėsiaus z Šilalė otworzył drogę do półfinału. Tu trafiły na zawodniczki z Szyrwint, z Gimnazjum L. Stuokos-Gucevičiaus, wynik 3 : 1 na korzyść duetu z Zujun.

Emocje sięgnęły zenitu: finałowe spotkanie z zawodniczkami z Gimnazjum „Saulės” w Birżach. Początkowo walka była bardzo zacięta i wyrównana — 1:1, jednak później Milena z Kamilą wzięły się do solidnej roboty i celnymi trafieniami uplasowały rywalki na drugim schodku podium, rezerwując sobie ten najwyższy oraz złote medale i okazały puchar. Duet z Zujun mistrzem Litwy!

Warto dodać, że ten tytuł jak najbardziej się należał dziewczętom, gdyż trenują pod okiem Wojciecha Klimaszewskiego już szósty rok i można śmiało stwierdzić, że dart dla nich to nie tylko jakieś dodatkowe zajęcie pozalekcyjne, ale chyba i styl życia.

10 marca w Elektrenach został rozegrany finałowy turniej darta drużyn dziewcząt i chłopców w ramach Szkolnych Igrzysk Litwy

| Fot. Kazimierz Wojciechowski

Kazimierz Wojciechowski

Elektreny – Wilno