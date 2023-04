Wołodymyr Zełenski w Warszawie

Ceremonia oficjalnego powitania ukraińskiej pary prezydenckiej odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Gości powitali prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda. W uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego.

Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego

| Fot. KPRP, Jakub Szymczuk

Czytaj więcej: Nausėda i Duda we Lwowie, spotkanie Trójkąta Lubelskiego. Prezydenci Litwy, Polski i Ukrainy podpisali deklarację

„Wydaje mi się, że nigdy w historii nie było tak ciepłych i bliskich stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą. Na takim fundamencie dziś budowane są nasze relacje i naszych dwóch przyjacielskich narodów. Dziękujemy też w imieniu milionów Ukraińców, którzy znaleźli dla siebie tutaj dom i przebywają teraz w Polsce. Pragnę ponownie podziękować całemu narodowi polskiemu za tak ciepłe ich przyjęcie! Odczuwamy to przez cały ten okres, ale zwłaszcza odczuliśmy to na początku, w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny, gdy miasteczka, wsie przygraniczne otwierały drzwi dla Ukraińców” — mówił podczas uroczystości prezydent Ukrainy.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

„Jesteśmy pewni, że to był początek tego czasu, kiedy pomiędzy Polską a Ukrainą nie będzie granic. Do tego dążymy. I bardzo ważne dla mnie jest to, że nie będzie granic politycznych, ani ekonomicznych i najważniejsze — granic historycznych. W tym celu zrobimy wszystko dla naszych narodów. By to osiągnąć, powinniśmy najpierw zwyciężyć” — podkreślił Zełenski.

Zgodnie z zapowiedziami podczas spotkania prezydentów w cztery oczy miały być podjęte tematy bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, a także kwestii historycznych.

Podczas rozmów plenarnych Andrzej Duda wyraził przekonanie, że „Ukraina zwycięży, że pan prezydent razem ze współpracownikami i obrońcami Ukrainy da radę i Ukraina się obroni. I że w niedalekiej przyszłości będzie częścią Unii Europejskiej i częścią Wspólnoty Transatlantyckiej”.

Czytaj więcej: Polska przoduje w UE w udzielaniu wsparcia wojskowego Ukrainie

„Głęboko wierzymy w to, że odbudujemy wspólnie Ukrainę piękniejszą niż była. To zresztą mówię zawsze do Waszych obywateli, głównie do kobiet, z którymi spotykam się w Polsce. Mówię do nich: nie martwcie się, Ukraina będzie piękniejsza niż wtedy, kiedy ją opuszczałyście. Będzie nowoczesna, przyszłość będzie zupełnie nowa i razem będziemy się o to starali” — podkreślił prezydent RP.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył natomiast, że wizyta jest ważna, ponieważ pozwala wyrazić mu wdzięczność za pomoc Polski oraz omówić wspólne działania, wspólną przyszłość w UE i NATO.

„Nie mówimy o tym, że po zwycięstwie zaczniemy myśleć o przyszłości. Równolegle czynimy pewne kroki — to, że staliśmy się krajem kandydującym, to zasługa i Ukrainy, i Polski. Chciałbym podziękować Polsce, że była naszym adwokatem w UE na naszej drodze geopolitycznej. To była bardzo ważna motywacja dla Ukrainy i wzmocnienie dla naszych sił zbrojnych do walki: że UE widzi w nas równorzędnego partnera” — dodał Zełenski.

Środowe spotkanie to pierwsza oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. W trybie roboczym prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się dwukrotnie w Rzeszowie: w lutym 2023 r. i w grudniu 2022 r.