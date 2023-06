Piorun może spalić domostwo, zabić, jeżeli nie ma odgromników 

Takie pożary występują najczęściej na obszarach wiejskich. Pioruny są bardziej niebezpieczne, jeśli budynek stoi wysoko, na dachu znajdują się wystające obiekty (anteny, kominy, wiatrowskazy) lub w pobliżu rosną duże drzewa. W miastach, gdzie budynki są dobrze uziemione dzięki różnym urządzeniom, pożary spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi są znacznie rzadsze.

Vida Šmigelskienė, rzeczniczka prasowa Departamentu Przeciwpożarowego i Ratownictwa podzieliła się z nami poradami związanymi z tym, jak ustrzec się nieszczęścia, jakie niesie ze sobą uderzenie pioruna.

„Najlepiej jest zainstalować odgromniki–piorunochrony na budynkach, a jeśli już są, warto sprawdzić, czy są dobrze uziemione i w dobrym stanie” — wskazała pierwszą i najważniejszą zasadę związaną z zabezpieczeniem się od pioruna.

Najlepiej — fachowcy

W sprawie instalacji piorunochronów można skontaktować się z najbliższą strażą pożarną, której funkcjonariusze doradzą, jak je zainstalować, sprawdzić lub naprawić.

W czasie wyładowań atmosferycznych i grzmotów wskazane jest pozostawanie w domu, zamykanie okien, drzwi, klap kominowych, otworów wentylacyjnych, aby nie występowały przeciągi mogące przyciągać pioruny kuliste.

„Konieczne jest wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, anten. Podczas burzy niebezpiecznie jest dotykać metalowych konstrukcji budynku, rurociągów, przebywać w pobliżu przewodów elektrycznych, anten, okien, drzwi, zewnętrznych ścian domu, za którymi rosną duże drzewa” — zaznacza Vida Šmigelskienė.

Samochód ochroni

Samochód niezawodnie chroni również przed wyładowaniami atmosferycznymi, wystarczy zdjąć antenę, zamknąć okna i nie dotykać jego metalowych konstrukcji. Jeśli burza uderzy na zewnątrz, nie należy chować się pod wysokimi pojedynczymi drzewami, w pobliżu słupów lub ścian budynków.

Nie wolno szukać schronienia w pobliżu piorunochronów, metalowych wież czy wysokich kominów.

Należy unikać wyżej położonych otwartych przestrzeni.

Najlepiej jest schować się w krzakach lub przykucnąć na zboczu z rękami na kolanach.

Wodne niebezpieczeństwo

„Podczas wyładowań atmosferycznych szczególnie niebezpieczne jest przebywanie w pobliżu zbiorników wodnych” — podkreśla Vida Šmigelskienė.

Jeśli pływasz, łowisz ryby lub pływasz łódką podczas burzy, natychmiast kieruj się do brzegu!

Podczas burzy nie biegaj, nie jedź motocyklem lub rowerem ani nie trzymaj metalowych przedmiotów w dłoniach. Trzymaj je z dala od siebie i omijaj grzmoty.

Uwaga — piorun kulisty!

Gdy zobaczysz błyskawicę kulistą, zachowaj spokój, nie ruszaj się, nie zbliżaj się do niej ani nie próbuj dotykać jej czymkolwiek, ponieważ może dojść do eksplozji. Nie próbuj też przed nim uciekać, bo prąd powietrza może przyciągnąć go do siebie.

Baba, dziad i piorun…

Jedzie baba z dziadem wozem. A tu nagle, jak nie trzaśnie piorun! Obok konia, który aż stanął dęba… Baba w strachu przeżegnała się!

Chłop: „A ty to czego?”.

„Bo umra bez spowiedzi…” — mówi baba.

Na to chłop: „Słyszawszy ja, że natenczas można mężu wyspowiadaćsia…”.

Baba westchnęła i rzecze: „Wiesz, ten nasz najmłodszy Józiuczek to… nie twoj syn. A teraz ty mów”.

Chłop spojrzał w niebo: „O, a już i rozpogodziwszysia!”.