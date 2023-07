Badanie zostało przeprowadzone w Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Słowenii, Chorwacji, Polsce, Macedonii Północnej i Finlandii.

Zadowolony co czwarty

Wyniki badania pokazały, że około jedna na cztery osoby (27 proc.) jest zadowolona lub bardzo zadowolona ze swojego obecnego wynagrodzenia. Trzecia część, czyli 32 proc. respondentów wskazało, że czuje się niezadowolona ze swoich dochodów, podczas gdy 41 proc. zajęło neutralne stanowisko i stwierdziło, że „nie są ani zadowoleni, ani niezadowoleni”.

Na Litwie 42 proc. jest niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia, na Łotwie — 41 proc., a w Estonii aż 45 proc. badanych pracowników.

Ponad połowa respondentów (53 proc.) wskazała, że jest niedoceniana i otrzymuje zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do obowiązków służbowych i odpowiedzialności, a tylko 1 proc. respondentów uważa, że są przecenieni. 26 proc. uczestników badania stwierdziło, że ich obecne wynagrodzenie jest uzasadnione, sprawiedliwe.

W krajach bałtyckich najbardziej niedoceniani czują się pracownicy łotewscy, aż 57 proc. z nich uważa, że są niedostatecznie opłacani, na Litwie tak uważa 54 proc., a w Estonii — 51 proc.

Jakie wynagrodzenie zadowoliłoby pracowników?

Jedna trzecia badanych (33 proc.) stwierdziła, że ich oczekiwania zostaną zaspokojone dzięki wynagrodzeniu wyższym o 11–20 proc. niż obecnie. Kolejne 31 proc. chciało podwyżki o 20–50 proc., a 13 proc. stwierdziło, że byliby zadowoleni ze wzrostu płac o 6–10 proc. Ponadto 5 proc. uczestników wyraziło ambitną chęć podwojenia istniejącego wynagrodzenia.

Mniej zarabiający uczestnicy zwykle oczekiwali wyższego wzrostu wynagrodzeń.

Czy pracownicy polecaliby swoje miejsce pracy innym?

Pracownikom zadano jedno proste pytanie: „Jak prawdopodobne jest, że polecisz pracę u nas członkom rodziny i przyjaciołom?”. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na niepokojący trend: tylko 17 proc. pracowników aktywnie polecało swoją firmę, podczas gdy 58 proc. nie polecało innym pracownikom znalezienia tam pracy.

Ryzyko rotacji pracowników

W ankiecie zapytano uczestników, czy planują szukać nowej, lepiej płatnej pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 40 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Wskazuje to na silne pragnienie pracowników, aby otrzymywać wyższe płace.

Ponadto 39 proc. nie określiło się co do swoich planów zawodowych, a 21 proc. nie zamierza zmieniać pracy. Respondenci z niższymi zarobkami byli bardziej skłonni do aktywnego poszukiwania innej pracy.

Na Litwie liczba tych, którzy decydują się na poszukiwanie lepiej płatnej pracy, jest taka sama jak na Łotwie — 33 proc., w Estonii — 36 proc.

Wnioski z badania

Na obecnym rynku pracy, na którym często jest więcej ofert pracy niż osób jej poszukujących, organizacje muszą priorytetowo traktować konkurencyjne pakiety wynagrodzeń, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych specjalistów.

Ponadto, gdy pracownicy rozważają zmianę pracy, marka pracodawcy i rekomendacje pracowników odgrywają coraz ważniejszą rolę w wyborze pracodawcy.

Alma Career to lider rynku usług zatrudnienia w 12 krajach europejskich, który zarządza portalem ogłoszeń o pracę, oferując ponad 1 mln ofert pracy, bazę 12 mln CV osób poszukujących pracy. W 2022 r. sieć stron Alma Career osiągnęła 80 mln ludzi w Europie. Alma Career działa na Słowacji, w Czechach, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Słowenii, Chorwacji, Estonii (www.cv.ee), Litwie (www.cvonline.lt), Łotwie (www.cv.lv), Polsce, Macedonii Północnej i Finlandii.