W Wilnie zabłysła choinka. Żywa! I tańsza niż poprzednia

— W tym roku, po raz pierwszy od 14 lat, na placu Katedralnym stanęła naturalna, pachnąca lasem choinka. Liczące ponad 16 m wysokości drzewko to prezent od jednego z mieszkańców Wilna. Stwierdzono, że stanowiło ono potencjalne zagrożenie — mogło nie wytrzymać silnych wiatrów i zawalić się na przewody elektryczne — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Gabrielius Grubinskas, rzecznik stołecznego samorządu.

U podnóża choinki zmontowano kompozycję z prowizorycznych prezentów. Każdy po schodkach może wejść na tę błyszczącą, złocistą konstrukcję. W taki sposób z góry, z wysokości 5 m, można obejrzeć Miasteczko Bożonarodzeniowe albo zrobić zdjęcie na tle choinki. Specjalne wjazdy na konstrukcję zainstalowano dla osób z niepełnosprawnościami. Ostatnim razem żywa choinka upiększała plac Katedralny w 2009 r.

Pięknie udekorowana

Gdy zapada zmrok, choinka ożywa dzięki 200 tys. energooszczędnych lampek LED. Gdyby ze wszystkich lampek utworzyć pojedynczy świetlny łańcuch, to liczyłby on 5 km długości. Drzewko zdobi też 300 bombek w kolorze złota i srebra. Na wierzchołku umieszczona jest trójwymiarowa gwiazda bożonarodzeniowa o wysokości 2 m.

Świąteczne miasteczko otaczające choinkę będzie czynne do 1 stycznia. Choinkę na placu Katedralnym można będzie podziwiać do 7 stycznia włącznie. Lodowisko czynne będzie do 16 lutego. Tradycyjnie po wileńskiej Starówce będzie kursować świąteczny pociąg. W tym roku na świąteczne drzewko i instalacje choinkowe miasto wydało 89,5 tys. euro. Ubiegłoroczna, nawiązująca do 700-lecia Wilna, kompozycja w kształcie tortu kosztowała miasto 231 tys. euro.

Choinki w starostwach

„W tym roku zachęcamy nie tylko do spotkań przy głównej choince miejskiej. Bożonarodzeniowe drzewka rozbłysną także w starostwach. Po dzielnicach mieszkalnych będzie kursować świąteczny pojazd. Będzie to wspaniała okazja, aby odwiedzić sąsiadów, znajomych, razem napić się gorącej herbaty ze świątecznymi słodyczami” — podczas uroczystości zapalenia światełek mówił mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Specjalny Autobus Sąsiadów codziennie do 21 grudnia będzie dowoził mieszkańców do różnych stołecznych dzielnic.

16 grudnia po raz pierwszy światełkami rozbłyśnie choinka w dzielnicy Soleniki. Jej mieszkańcy zapraszają na uroczystość zapalenia światełek oraz do odwiedzenia Miasteczka Bożonarodzeniowego. Powstanie ono tu z inicjatywy lokalnej społeczności „Vardan Salininkų”.

Lampki zabłysły na choince w Solecznikach

| Fot. salcininkai.lt

Główne drzewko rejonu

Pierwszego dnia zimy zabłysły także lampki na głównej choince rejonu w Solecznikach. Centrum Kultury w Solecznikach zadbało o to, aby na uroczystości nie zabrakło magii, ciepła, miłości i poczucia wspólnoty. Wszyscy razem — mali i duzi — stworzyli niepowtarzalny nastrój w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Ponad 18-metrowa choinka, ozdobiona girlandami i kolorowymi obręczami, rozświetla już plac miejski, świąteczne dekoracje zdobią też drzewa przy pomniku Adama Mickiewicza, ulicę Wileńską i wjazd do miasta.

