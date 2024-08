„Kwitnienie w cieniu” pomoże młodym osobom potrzebującym pomocy

Fundacja ma na celu niesienie pomocy młodym ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych w odseparowaniu się od przemocowego, toksycznego środowiska. Często brakuje im pomocy specjalisty psychologa lub psychoterapeuty, jednak podstawową przeszkodą w dostępie do psychoterapii są pieniądze, ponieważ młody człowiek, student czy uczeń, nie jest w stanie przeznaczyć kilkadziesiąt euro tygodniowo na jedną sesję.

Kosztowna pomoc

— W państwowych placówkach medycznych czekanie na wizytę u psychoterapeuty jest niezwykle wydłużone w czasie, w szpitalach są długie kolejki. Tymczasem zdarza się, że pomoc specjalisty jest potrzebna od zaraz. Prywatne konsultacje specjalisty psychologa lub psychoterapeuty na Litwie są drogie, kosztują około 65 euro za seans. Dla studenta lub ucznia często jest to suma przekraczająca jego możliwości finansowe. Jeżeli młody człowiek przenosi się z jakiegoś małego miasta na studia do Wilna, pochodzi przykładowo z niepełnej rodziny, to otrzymuje jakąś pomoc od państwa, ale jest ona bardzo nieznaczna i z pewnością nie wystarczy na opłacenie usług psychoterapeuty — tłumaczy nasza rozmówczyni.

Cel projektu

Jak dodaje, główną ideą projektu jest pomoc młodym ludziom w wydostaniu się z kręgu przemocy, z kręgu toksycznych relacji.

— Toksyczne relacje są niszczące. Młodzi ludzie, którzy od dzieciństwa przebywają w toksycznym środowisku, doświadczają przemocy psychologicznej, nie potrafią samodzielnie przerwać tego kręgu, dlatego potrzebna jest i terapia, i wsparcie finansowe, żeby naprawić zdrowie emocjonalne, a co za tym idzie — budować od nowa ścieżkę nauki i kariery — mówi Vidmantė Jurgaitytė.

Jak dodaje, bardzo ważna jest tu edukacja. Jako przykład podaje szkołę w Wielkiej Brytanii, w której uczy.

— Uczniowie klas od 10. do 12. uczestniczą w wykładach na temat przemocy, jej rodzajów i są w stanie rozpoznać, kiedy wobec nich jest stosowana przemoc. Prowadziłam tego typu zajęcia dla moich uczniów w Londynie, jednej z najlepszych szkół dla chłopców w Anglii (Queen Elizabeth’s High Barnet School). Podczas godzin lekcyjnych, które trwają pół godziny, omawiamy z uczniami aktualne tematy. Na przykład z uczniami 11. klasy w tym roku omawiałam tematy hazardu, zdrowych związków, picia alkoholu, przestępstw z użyciem noży, radzenia sobie ze stresem — opowiada.

Ważne też zdrowie fizyczne

Jak mówi nasza rozmówczyni, ważne jest nie tylko zdrowie emocjonalne i psychiczne młodych ludzi, ale również zdrowie fizyczne.

— Będąc nauczycielką, mam możliwość obserwowania swoich uczniów i widzę, że co trzeci uczeń w szkole nosi aparaty ortodontyczne. W Wielkiej Brytanii leczenie przy pomocy aparatów ortodontycznych jest bezpłatne dla pacjentów do lat 18. Na Litwie to sporo kosztuje. Nie każdego studenta stać na wydatek rzędu trzech tysięcy euro na leczenie zgryzu, tymczasem ważne jest podjęcie takiego leczenia jak najwcześniej. Nasz fundusz może pomóc pokryć wydatki również na leczenie ortodontyczne, które jest ważne dla zdrowia całego organizmu — zapewnia założycielka funduszu.

Kandydaci ubiegający się o wsparcie finansowe mogą przesyłać zgłoszenia drogą mailową zydejimasponarcizo@gmail.com, po czym ich wniosek w ciągu pięciu dni roboczych zostanie rozpatrzony przez specjalną komisję. Z dodatkowymi warunkami można się zapoznać na stronie zydejimasseselyje.lt.

