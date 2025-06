Legendarna „Ryga”

Najbardziej popularną wodną wycieczką po Wilii jest rejs legendarnym statkiem „Ryga”. Statek kursuje codziennie co godzinę, od 11.00 do 20.00. Odpływa z przystani przy moście Króla Mendoga, płynie w górę Wilią do malowniczych Wołokumpi i z powrotem do centrum. Wycieczka trwa od 45 do 60 minut. Statek rusza, gdy na pokładzie zbierze się co najmniej 10 pasażerów, jednocześnie na pokładzie może przebywać 100 osób.

Rejsy pozwalają zrelaksować się w otoczeniu przyrody, umożliwiając podziwianie krajobrazów i architektury miasta. Bilet kosztuje 12 euro, dzieci w wieku 5-15 lat zapłacą 6 euro, dzieciom w wieku poniżej 5 lat bilet nie jest potrzebny. Statek można wynająć na imprezy czy sesje fotograficzne. „Ryga” ma już 71 lat. Statek zbudowano w Kownie w 1954 r. Nowy właściciel przeprowadził gruntowny remont — zostało wymienione dno, naprawiono silnik, zamontowano nowe instalacje techniczne, zmieniono kołowrót.

Spływy kajakowe zyskują na popularności

Latem po Wilii można będzie pływać katamaranem albo kajakiem. Ofert jest sporo. Ostatnio wielką popularnością cieszą się spływy kajakowe po Wilii i Wilence. Można wybrać się na spływ, który potrwa godzinę albo nawet 15 godzin. Dwie godziny zajmie spływ na trasie Park Regionalny w Werkach – Biały Most. Z kolei spływ kajakiem na trasie Niemenczyn – Biały Most potrwa około siedmiu godzin, a na trasie Biały Most – Kiernów — 15.

Wielka nowość w transporcie publicznym

Już wkrótce po Wilii zaczną kursować elektryczne pojazdy wodne.

— Projekt ma na celu nie tylko ułatwienie komunikacji miejskiej, ale także promocję zrównoważonego transportu. Integracja elektrycznego transportu wodnego z systemem transportu publicznego odbędzie się w trzech etapach. Zakończenie pierwszego etapu zaplanowano w najbliższym czasie. Powstanie połączenie transportowe Żyrmuny — Zwierzyniec z sześcioma przystankami — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” rzecznik samorządu.

Podkreśla, że dzięki zintegrowaniu połączenia transportu wodnego z istniejącym systemem transportu publicznego powstanie m.in. możliwość przesiadki ze statku do trolejbusu czy autobusu na jednym z największych punktów przesiadkowych transportu publicznego — przystanku Zielony Most.

Jednorazowy bilet zakupiony za pomocą aplikacji będzie kosztować 3 euro, zaś kupując bilet na statku i płacąc za niego zbliżeniowo (kartą), zapłacić trzeba będzie 4 euro. Będą obowiązywać różnego rodzaju bilety ulgowe i rodzinne.

Elektryczny transport wodny został uruchomiony w wielu miastach europejskich dopiero 2-4 lata temu. Wodne pojazdy kursują w Kopenhadze, Sztokholmie, Oslo, Londynie, Berlinie.

„Rosnąca tendencja do włączania tego typu pojazdów do systemów transportu publicznego odzwierciedla rosnącą troskę o ochronę środowiska i odpowiada na potrzebę zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej” — czytamy na stronie internetowej samorządu.

Mieszkańcy wybrali nawy dla statków

W głosowaniu wzięło udział ponad 4 tys. osób, wybierających nazwy czterech elektrycznych statków pasażerskich, które rozpoczną regularne rejsy po rzece Wilii tego lata. Decyzją głosujących statki elektryczne otrzymają następujące nazwy — „Geležinis Vilkas” (pol. Żelazny Wilk), „Rytas” (pol. Poranek), „Smilga” (pol. Wiechlina) i „Lašiša” (pol. Łosoś).