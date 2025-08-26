Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Wakacje mimo długów u bliskich wybrałby co trzeci mieszkaniec Litwy

    14 proc. mieszkańców wybrałoby wakacje, nawet gdyby mieli długi u bliskich przekraczające trzymiesięczne wynagrodzenie. Z kolei nawet 43 proc. badanych pojechałoby z kredytem konsumenckim, jak czytamy w komunikacie Swedbanku. Jednocześnie niewiele osób zadłuża się z powodu wakacji.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Ludzie w parku nad jeziorem.
    Kredyt na wakacje nie cieszy się popularnością — zdecydowałoby się na taki krok zaledwie 5 proc. badanych | Fot. Apolinary Klonowski

    Czytaj również...

    „Fakt, że część mieszkańców jest skłonna wyjeżdżać na wycieczki krajoznawcze lub wakacje w kurortach pomimo posiadanych długów, można interpretować dwojako. Z jednej strony, może to świadczyć o ich zaufaniu do własnych finansów i pozytywnych oczekiwaniach. Z drugiej strony, wskazuje to również na brak dyscypliny finansowej i złe nawyki w ustalaniu priorytetów. Szczególnie gdy mowa o większych długach lub zaległych płatnościach, a nie o regularnych zobowiązaniach finansowych” — mówi Justina Bagdanavičiūtė, kierowniczka ds. wiedzy finansowej w Swedbank.

    Według badania 43 proc. mieszkańców posiadających kredyt wybrałoby się na wycieczkę krajoznawczą lub do kurortu. 35 proc. respondentów nie zrezygnowałoby z wyjazdu na wakacje nawet z powodu niewielkich zobowiązań finansowych wobec przyjaciół lub krewnych wynoszących do wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

    Opóźnienia w rachunkach nie byłyby powodem rezygnacji z podróży dla 15 proc. mieszkańców, a 14 proc. wyjechałoby na wakacje, nawet gdyby byli zadłużeni wobec przyjaciół lub krewnych kwotą wyższą niż trzymiesięczne dochody.

    Rzadko pożyczamy na wakacje

    Jak pokazuje badanie, podczas wakacji większość mieszkańców wydaje znacznie więcej niż w zwykłym miesiącu, ale tylko co druga osoba oszczędza wcześniej, przewidując większe wydatki. Zaledwie 5 proc. mieszkańców przyznaje, że zadłuża się na wakacje.

    „Istnieje wiele celów finansowych, dla których zaciągnięcie kredytu jest całkowicie racjonalnym rozwiązaniem, a czasem nawet jedynym. Jednak zaciąganie kredytu na wakacje, na które stosunkowo łatwo można zaoszczędzić z wyprzedzeniem, nie jest rozsądną i trwałą praktyką. Wszystkie radości z wakacji szybko miną, gdy po ich zakończeniu trzeba będzie zmagać się ze zwiększonymi zobowiązaniami finansowymi. W przeciwieństwie do np. zaciągania kredytów na nieruchomość lub studia” — komentuje Bagdanavičiūtė.

    Kluczem planowanie budżetu

    Osobom, które wybierają się na wakacje, nie oszczędzając wcześniej, i mającym zadłużenie, ekspertka zaleca dokładne zaplanowanie budżetu wakacyjnego. Kierowniczka ds. wiedzy finansowej w Swedbanku zaleca również przemyślenie swoich nawyków związanych z finansami i planowaniem wakacji. Zaraz po zakończeniu jednych wakacji można już planować kolejne. Im więcej czasu będziemy mieli na przygotowania, tym mniej pieniędzy będziemy musieli odłożyć na oszczędności. Ponadto będzie można skorzystać z korzystnych ofert rezerwacji lotów i noclegów z wyprzedzeniem.

    „Należy przemyśleć swoją skłonność do wybierania wakacji za granicą, mając długi i zaległe płatności. Aby uniknąć efektu kuli śnieżnej, lepiej wybrać bezpłatne lub niedrogie formy spędzania wolnego czasu — wycieczki na łono natury, wyjazdy nad jezioro, udział w bezpłatnych imprezach i festynach. W końcu celem wakacji jest zmniejszenie napięcia i relaks, a nie zwiększanie obaw finansowych” — mówi Bagdanavičiūtė.

    Reprezentatywne badanie mieszkańców kraju zostało przeprowadzone w dniach 18–26 maja 2025 r. na zlecenie Instytutu Finansowego Swedbanku przez firmę badawczą Spinter tyrimai. W badaniu wzięło udział 1 015 respondentów, a jego wyniki odzwierciedlają opinie i oceny mieszkańców kraju w wieku od 18 do 75 lat.

    Czytaj więcej: Życie na kredycie: rośnie liczba dłużników

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Źródłamat. pras.

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Nową koalicję poprowadzi Inga Ruginienė. Ministerstwo Regionów pod znakiem zapytania?

    Frakcja Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu Niemna” oraz frakcja Litewskich Chłopów, Zielonych i Związku Rodzin Chrześcijańskich deklarują gotowość do współpracy przed wtorkowym głosowaniem nad kandydaturą socjaldemokratki Ingi Ruginienė na stanowisko...
    Wiadomości

    Dzień Niepodległości Ukrainy. Popłynęły słowa wdzięczności wobec Litwy i Polski

    W Wilnie uczestnicy wydarzenia „Velomarotonas” byli zachęcani do przyłączenia się do drużyny „Dronatonas” i przekazywania środków na fundusz organizacji „Blue/Yellow” wspierającej ukraińskie siły zbrojne. Na placu Katedralnym odbył się...
    Religia

    Jan Paweł II wysłuchał postulaty Litwinów w Polsce. „Dla nas to akt łaski Bożej”

    Sprawa litewskich mszy na Suwalszczyźnie to temat delikatny. Wróciła w czasie, gdy Polska i Litwa były w „socłagrze”.Litwini nie mogli liczyć na wsparcie Republiki Litewskiej, bo ta była okupowana...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.