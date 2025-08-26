„Fakt, że część mieszkańców jest skłonna wyjeżdżać na wycieczki krajoznawcze lub wakacje w kurortach pomimo posiadanych długów, można interpretować dwojako. Z jednej strony, może to świadczyć o ich zaufaniu do własnych finansów i pozytywnych oczekiwaniach. Z drugiej strony, wskazuje to również na brak dyscypliny finansowej i złe nawyki w ustalaniu priorytetów. Szczególnie gdy mowa o większych długach lub zaległych płatnościach, a nie o regularnych zobowiązaniach finansowych” — mówi Justina Bagdanavičiūtė, kierowniczka ds. wiedzy finansowej w Swedbank.

Według badania 43 proc. mieszkańców posiadających kredyt wybrałoby się na wycieczkę krajoznawczą lub do kurortu. 35 proc. respondentów nie zrezygnowałoby z wyjazdu na wakacje nawet z powodu niewielkich zobowiązań finansowych wobec przyjaciół lub krewnych wynoszących do wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Opóźnienia w rachunkach nie byłyby powodem rezygnacji z podróży dla 15 proc. mieszkańców, a 14 proc. wyjechałoby na wakacje, nawet gdyby byli zadłużeni wobec przyjaciół lub krewnych kwotą wyższą niż trzymiesięczne dochody.

Rzadko pożyczamy na wakacje

Jak pokazuje badanie, podczas wakacji większość mieszkańców wydaje znacznie więcej niż w zwykłym miesiącu, ale tylko co druga osoba oszczędza wcześniej, przewidując większe wydatki. Zaledwie 5 proc. mieszkańców przyznaje, że zadłuża się na wakacje.

„Istnieje wiele celów finansowych, dla których zaciągnięcie kredytu jest całkowicie racjonalnym rozwiązaniem, a czasem nawet jedynym. Jednak zaciąganie kredytu na wakacje, na które stosunkowo łatwo można zaoszczędzić z wyprzedzeniem, nie jest rozsądną i trwałą praktyką. Wszystkie radości z wakacji szybko miną, gdy po ich zakończeniu trzeba będzie zmagać się ze zwiększonymi zobowiązaniami finansowymi. W przeciwieństwie do np. zaciągania kredytów na nieruchomość lub studia” — komentuje Bagdanavičiūtė.

Kluczem planowanie budżetu

Osobom, które wybierają się na wakacje, nie oszczędzając wcześniej, i mającym zadłużenie, ekspertka zaleca dokładne zaplanowanie budżetu wakacyjnego. Kierowniczka ds. wiedzy finansowej w Swedbanku zaleca również przemyślenie swoich nawyków związanych z finansami i planowaniem wakacji. Zaraz po zakończeniu jednych wakacji można już planować kolejne. Im więcej czasu będziemy mieli na przygotowania, tym mniej pieniędzy będziemy musieli odłożyć na oszczędności. Ponadto będzie można skorzystać z korzystnych ofert rezerwacji lotów i noclegów z wyprzedzeniem.

„Należy przemyśleć swoją skłonność do wybierania wakacji za granicą, mając długi i zaległe płatności. Aby uniknąć efektu kuli śnieżnej, lepiej wybrać bezpłatne lub niedrogie formy spędzania wolnego czasu — wycieczki na łono natury, wyjazdy nad jezioro, udział w bezpłatnych imprezach i festynach. W końcu celem wakacji jest zmniejszenie napięcia i relaks, a nie zwiększanie obaw finansowych” — mówi Bagdanavičiūtė.

Reprezentatywne badanie mieszkańców kraju zostało przeprowadzone w dniach 18–26 maja 2025 r. na zlecenie Instytutu Finansowego Swedbanku przez firmę badawczą Spinter tyrimai. W badaniu wzięło udział 1 015 respondentów, a jego wyniki odzwierciedlają opinie i oceny mieszkańców kraju w wieku od 18 do 75 lat.

