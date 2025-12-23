Więcej
    Do redakcji „Kuriera Wileńskiego” nadesłano życzenia od marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Marszałek apeluje, aby przy świątecznym stole było „więcej rozmowy, a mniej sporów”.

    „W ciszy wigilijnego wieczoru łatwiej dostrzec, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem i jak wielką wartość niesie ze sobą wspólnota. Życzę aby te święta przyniosły pokój w naszych sercach, rodzinach, a wreszcie w całej ojczyźnie i na świecie” – podkreśla marszałek Senatu RP, Małgorzata Kidawa-Błońska. 

    „Otwórzmy serca na każdego, kto potrzebuje obecności i dobrego słowa. Niech zabrzmią kolędy, które od pokoleń jednoczą Polaków, a przy świątecznym stole będzie więcej życzliwej rozmowy, a mniej sporów” — apeluje.

